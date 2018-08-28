Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо З
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:00
АЕК
Види
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо К
Аякс
Футбол. Зарубежный
27.08
Атлетик2
Уэска2
Футбол. Зарубежный
27.08
Манчестер Юнайтед0
Тоттенхэм Хотспур3
Футбол. Зарубежный
27.08
Рома3
Аталанта3
Все события
Фоторепортажи
6Первая пятерка. С кем сравнялся Семак
19Артему Дзюбе — 30! Уникальные кадры из архива «СЭ»
10:38 (мск), источник: Vesti.kz

Алимханулы объявил дату дебютного боя в США

Стала известна дата дебютного боя казахстанкого боксера Жанибека Алимханулы (2−0, 1 КО) на профессиональном ринге в США, передает корреспондент Vesti.kz.

Возвращение 25-летнего казахстанца намечено на 28 сентября в рамках вечера бокса в Окланде (штат Калифорния, США). Соперник пока неизвестен.

Читайте также
Вслед за Алимханулы еще два казахстанских боксера подписали контракт с Top Rank

Для Алимханулы предстоящий бой станет первым под эгидой промоутерской компании Top Rank Боба Арума, с которой он подписал контракт в июне этого года. Звездными клиентами Арума являются чемпионы мира украинец Василий Ломаченко и американец Теренс Кроуфорд.

Сейчас казахстанский боксер усиленно готовится под руководством американского специалиста Бадди МакГирта, в прошлом тренировавшего самого Майка Тайсона. В профи Алимханулы решил выступать в среднем весе, где тремя титулами — WBC, WBA (Super) и IBO — владеет его именитый соотечественник Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО).

На профи-ринге Алимханулы дебютировал в 2016 году, когда в октябре в Алматы уже в первом раунде нокаутировал колумбийца Милтона Нуньеса (35−18−1, 31 КО). Свой следующий бой он провел в сентябре прошлого года в Астане, победив решением бразильца Жильберто Перейру дос Сантоса (14−7, 10 КО).

Во время загрузки произошла ошибка.
Появились фотографии мяча для Лиги наций с участием сборной Казахстана
«Тоттенхэм» уничтожил «МЮ», Моуринью приблизился к отставке
КХЛ перейдет на двухочковую систему, как в НХЛ. Это ошибка
Роналдо близок к покупке испанского клуба
В сети появились фотографии дизайна мяча для Лиги Наций
Встреча теннисистов РФ на US Open завершилась победой Медведева
Роналду отдал сына в академию «Ювентуса»
Гамова рассказала о последствиях критики российских футболистов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь