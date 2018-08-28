Алимханулы объявил дату дебютного боя в США
Стала известна дата дебютного боя казахстанкого боксера Жанибека Алимханулы (2−0, 1 КО) на профессиональном ринге в США, передает корреспондент Vesti.kz.
Стала известна дата дебютного боя казахстанкого боксера Жанибека Алимханулы (2−0, 1 КО) на профессиональном ринге в США, передает корреспондент Vesti.kz.
Возвращение 25-летнего казахстанца намечено на 28 сентября в рамках вечера бокса в Окланде (штат Калифорния, США). Соперник пока неизвестен.
Для Алимханулы предстоящий бой станет первым под эгидой промоутерской компании Top Rank Боба Арума, с которой он подписал контракт в июне этого года. Звездными клиентами Арума являются чемпионы мира украинец Василий Ломаченко и американец Теренс Кроуфорд.
Сейчас казахстанский боксер усиленно готовится под руководством американского специалиста Бадди МакГирта, в прошлом тренировавшего самого Майка Тайсона. В профи Алимханулы решил выступать в среднем весе, где тремя титулами — WBC, WBA (Super) и IBO — владеет его именитый соотечественник Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО).
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