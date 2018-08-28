Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо З
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:00
АЕК
Види
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо К
Аякс
Футбол. Зарубежный
27.08
Атлетик2
Уэска2
Футбол. Зарубежный
27.08
Манчестер Юнайтед0
Тоттенхэм Хотспур3
Футбол. Зарубежный
27.08
Рома3
Аталанта3
Все события
Фоторепортажи
6Первая пятерка. С кем сравнялся Семак
19Артему Дзюбе — 30! Уникальные кадры из архива «СЭ»
10:44 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин «задумался» о карьере футболиста и выбрал амплуа

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) поблагодарил американский футбольный клуб «Лос-Анджелес» за теплый прием.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Накануне Головкин провел открытую тренировку стадионе Banc of California, где свои домашние матчи проводит «Лос-Анджелес». Тогда же казахстанскому боксеру вручили именную футболку с номером один и инициалами GGG, а также фирменную бейсболку клуба.

«Спасибо за почетное джерси, было приятно посетить Banc of California. Дайте мне знать, если вам понадобится защитник», — написал Головкин на своей странице в Instagram, опубликовав фото с футболкой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Добавим, что клуб «Лос-Анджелес» является принципиальным соперником «Лос-Анджелес Гэлакси», за который выступает шведский нападающий Златан Ибрагимович. Дерби этих команд называется «Эль-Траффико».

При этом Ибрагимович является фанатом Головкина. В 2016 году он посетил бой казахстанца с британцем Келлом Бруком в Лондоне. После боя футболист зашел в раздевалку и лично поздравил GGG с победой. Со своей стороны Головкин поблагодарил Ибрагимовича за поддержку.

Мало кто знает, но пусть в спорте Головкин начинал именно с футбола. Более того, в детстве GGG мечтал стать футболистом, но в возрасте девяти лет перешел в бокс. Любимой командой казахстанца является мадридский «Реал», а игроком — португалец Криштиану Роналду.

Появились фотографии мяча для Лиги наций с участием сборной Казахстана
«Тоттенхэм» уничтожил «МЮ», Моуринью приблизился к отставке
КХЛ перейдет на двухочковую систему, как в НХЛ. Это ошибка
Роналдо близок к покупке испанского клуба
В сети появились фотографии дизайна мяча для Лиги Наций
Встреча теннисистов РФ на US Open завершилась победой Медведева
Роналду отдал сына в академию «Ювентуса»
Гамова рассказала о последствиях критики российских футболистов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь