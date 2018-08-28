Головкин «задумался» о карьере футболиста и выбрал амплуа
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) поблагодарил американский футбольный клуб «Лос-Анджелес» за теплый прием.
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) поблагодарил американский футбольный клуб «Лос-Анджелес» за теплый прием.
Накануне Головкин провел открытую тренировку стадионе Banc of California, где свои домашние матчи проводит «Лос-Анджелес». Тогда же казахстанскому боксеру вручили именную футболку с номером один и инициалами GGG, а также фирменную бейсболку клуба.
«Спасибо за почетное джерси, было приятно посетить Banc of California. Дайте мне знать, если вам понадобится защитник», — написал Головкин на своей странице в Instagram, опубликовав фото с футболкой.
Добавим, что клуб «Лос-Анджелес» является принципиальным соперником «Лос-Анджелес Гэлакси», за который выступает шведский нападающий Златан Ибрагимович. Дерби этих команд называется «Эль-Траффико».
При этом Ибрагимович является фанатом Головкина. В 2016 году он посетил бой казахстанца с британцем Келлом Бруком в Лондоне. После боя футболист зашел в раздевалку и лично поздравил GGG с победой. Со своей стороны Головкин поблагодарил Ибрагимовича за поддержку.
Мало кто знает, но пусть в спорте Головкин начинал именно с футбола. Более того, в детстве GGG мечтал стать футболистом, но в возрасте девяти лет перешел в бокс. Любимой командой казахстанца является мадридский «Реал», а игроком — португалец Криштиану Роналду.