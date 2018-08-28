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10:59 (мск), источник: Vesti.kz

Оскар Де Ла Хойя: Стиль Головкина очень ограничен, а его тренер не знает, что он делает

Промоутер Оскар Де Ла Хойя из Golden Boy Promotions считает, что в матче-реванше его подопечный мексиканец Сауль «Канело’Альварес (49−1−2, 34 КО) докажет свое превосходство над чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО). Об этом сообщает AllBoxing.Ru.

По его словам, это произойдет потому, что тренер GGG Абель Санчес не может дать своим боксерам ничего нового перед матчем-реваншем и знает только одну манеру ведения боя.

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«На мой взгляд, его тренер не знает, что он делает, — сказал Де Ла Хойя в интервью FightHub. — Его тренер не знает, как вносить изменения, потому что он знает только один стиль ведения боя, который очень ограничен. Я действительно считаю, что это будет огромным преимуществом для “Канело”. Думаю, “Канело” воспользуется этим, и из-за этого реванши так важны. Реванши очень интересны, потому что можно понять, кто лучший боксер. И я убежден, что “Канело” намного лучше».

Ранее тренер Альвареса Эдди Рейносо раскритиковал своего коллегу за то, что Санчес прививает всем своим бойцам примитивный стиль, добавив, что у Головкина вообще нет школы бокса.

Напомним, 15 сентября Альварес и Головкин вернутся для реванша на арену T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где состоялся их первый бой, завершившийся спорной ничьей.

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