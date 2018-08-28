Оскар Де Ла Хойя: Стиль Головкина очень ограничен, а его тренер не знает, что он делает
Промоутер Оскар Де Ла Хойя из Golden Boy Promotions считает, что в
Промоутер Оскар Де Ла Хойя из Golden Boy Promotions считает, что в
По его словам, это произойдет потому, что тренер GGG Абель Санчес не может дать своим боксерам ничего нового перед
«На мой взгляд, его тренер не знает, что он делает, — сказал Де Ла Хойя в интервью FightHub. — Его тренер не знает, как вносить изменения, потому что он знает только один стиль ведения боя, который очень ограничен. Я действительно считаю, что это будет огромным преимуществом для “Канело”. Думаю, “Канело” воспользуется этим, и
Ранее тренер Альвареса Эдди Рейносо раскритиковал своего коллегу за то, что Санчес прививает всем своим бойцам примитивный стиль, добавив, что у Головкина вообще нет школы бокса.
Напомним, 15 сентября Альварес и Головкин вернутся для реванша на арену