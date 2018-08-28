Оскар Де Ла Хойя: Стиль Головкина очень ограничен, а его тренер не знает, что он делает

По его словам, это произойдет потому, что тренер GGG Абель Санчес не может дать своим боксерам ничего нового перед матчем-реваншем и знает только одну манеру ведения боя.

«На мой взгляд, его тренер не знает, что он делает, — сказал Де Ла Хойя в интервью FightHub. — Его тренер не знает, как вносить изменения, потому что он знает только один стиль ведения боя, который очень ограничен. Я действительно считаю, что это будет огромным преимуществом для “Канело”. Думаю, “Канело” воспользуется этим, и из-за этого реванши так важны. Реванши очень интересны, потому что можно понять, кто лучший боксер. И я убежден, что “Канело” намного лучше».