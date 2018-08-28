Сбежавшего с ринга со стартовым гонгом супертяжа предложили пожизненно отстранить от бокса

Тренер Харпера утверждает, что ничего не знал о планах подопечного. А сам джорнимен неожиданно объяснил данный эпизод. Оказывается, это был целенаправленный протест против мизерных гонораров.

Тренер Аджагбы Ронни Шилдс считает, что за такое Харпера следует пожизненно дисквалифицировать, изгнать из бокса: «Да за такое надо пожизненно отстранять от бокса. Не думаю, что можно разрешить этому парню вновь выходить в ринг. А вдруг он снова это сделает? А представьте, если бы это было главным событием шоу. Человек подписал контракт на бой. Он согласился драться. Ему оплатили суточные, гостиничный номер. Он ведь не отказался от всего этого».

«А потом, сразу же после стартового гонга, он просто перелез через канаты и ушел, — со злостью вспоминает Шилдс. — Просто невероятно. Он наплевал на всех, но прежде всего на болельщиков, которые заплатили деньги, чтобы посмотреть бой. Считаю, он навредил и боксу, и себе. Он оставил пятно на репутации бокса».