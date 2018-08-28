«Он предсказуем». Де Ла Хойя посмеялся над навыками Головкина и предрек доминирование «Канело» в реванше

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

«Да, я считаю, что Сауль может доминировать в течение всего боя, а потом и нокаутировать Головкина, — сообщил Де Ла Хойя. — Это он и собирается сделать.

Все дело в том, что “Канело” умеет многое в ринге: боксировать, двигаться, движения головой, защита корпусом. А Головкин умеет только лишь переть вперед, пропускать удары навстречу, а потом донести один удар и нокаутировать соперника. Он предсказуем. Поэтому я предполагаю, что Альварес внесет необходимые изменения и победит. Головкин же максимум, что может поменять — это действовать еще агрессивнее. В любом случае нам предстоит увидеть отличный бой».

Читайте также Оскар Де Ла Хойя назвал мексиканский стиль Головкина дешевой уловкой для фанатов

Промоутер утверждает, что бойцы не играют на камеру, а действительно ненавидят друг друга. Де Ла Хойя даже считает, что это здорово: «А вам это не по-приколу? А мне капец как нравится! Будет просто бомбезно, причем со стартового гонга. Это словно продолжение первого боя. 13-й раунд. То, что они ненавидят друг друга — это факт. И мне это нравится. Боже мой, как мне это нравится! Будет реальная драка!».

Промоутер «Канело» также покритиковал тренера казахстанца Абеля Санчеса за то, что не может дать своим боксерам ничего нового перед матчем-реваншем. При этом стиль Головкина Де Ла Хойя назвал очень ограниченным.