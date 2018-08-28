Боксер андеркарда боя Головкина и «Канело» назвал победителя их поединка

— Я думаю, что «Канело» выиграет. Я говорю так не потому, что сам являюсь бойцом Golden Boy, но потому, что «Канело» свежее и моложе, а Головкин уже на пути к завершению карьеры. Он старше и прошел через большее количество боев. У него один стиль, а «Канело» в каждом своем поединке делает изменения и подстраивается. В этом бою он также внесет необходимые корректировки, чтобы победить, — сказал в интервью K.O. Artist Sports боксер.