Усик потеряет все титулы: кто отомстит за Гассиева

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Украинский боксер Александр Усик, который является абсолютным чемпионом мира на данный момент, может в скором времени потерять все свои титулы, завоеванные после победы над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии.

Напомним, это пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 90,71 кг.

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Промоутер боксера Александр Красюк сообщил, что достиг договоренности о бое с британцем Тони Белью — событие должно состояться 10 ноября в Англии.

«Это будет бой, на кону которого окажутся все четыре чемпионских пояса Александра.

Оба боксера хотят этого поединка. Это и есть главное, что позволяет уже нам спокойно и целенаправленно работать над организацией этого боя, — приводит слова Красюка портал sport.ua.

Любопытно, что последние два боя Белью провел в тяжелом весе (свыше 90,71 кг), в то время как Усик выступает в более легкой весовой категории — до 90,71 кг (первый тяжелый вес).

Кто-то из соперников должен был пойти навстречу другому. Изначально казалось, что «уступившим» станет украинский спортсмен, поскольку он давно вынашивает идею перехода в heavy weight: о своих намерениях Александр объявлял еще в 2016 году.

Промоутер боксера Красюк в преддверии боя с Белью подтвердил, что его клиент твердо намерен повысить свою весовую категорию:

«Решение о том, что Усик будет переходить в тяжелый вес, уже им принято. И вполне понятно, что ему предстоят поединки с серьезными боксерами.

Других-то и быть не может.

Однако, судя по тому, что Александр выставил на кон все свои пояса, завоеванные в первом тяжелом весе, это Белью будет вынужден сбросить килограммы, а не Усик — набрать.

Промоутер британца Эдди Хирн уже подтвердил, что его подопечный отказался драться в своем уже привычном весе, поскольку это блокировало возможность отобрать у соперника все его титулы.

«Белью хочет стать абсолютным чемпионом, и ему также интересен пояс журнала The Ring (эту награду Усик также получил после победы в финале Всемирной боксерской суперсерии над Гассиевым вместе с поясами россиянина по версии IBF и WBA. — «Газета.Ru»).

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Раньше Тони выступал в полутяжелом весе — до 79,38 кг. Спуститься в первый тяжелый вес ему не будет тяжело, хотя потребует определенных усилий. Он сам попросил меня об этом:

«Почему я должен сражаться с Усиком ни за что, только за деньги? Мне не нужны деньги, я хочу чего-то добиться, я хочу пояса… а также деньги», — приводит слова Хирна Tha Boxing Voice.

Так что теперь Белью будет сбрасывать килограммы до нужных показателей, чтобы вступить в рискованную борьбу с сильнейшим боксером первого тяжелого веса в мире на данный момент.

Хирн честно признался, что не испытал большого энтузиазма при мысли о поединке его клиента с таким мощным противником — да еще и в непривычном весе. Однако все же уступил желанию Белью.

«Когда Александр связался с Тони после завершения боя Всемирной боксерской суперсерии с Гассиевым, он перезвонил мне через десять секунд и заявил: «Достань мне Усика», — рассказал промоутер.

Также Хирн сообщил, что бой с украинцем станет для Белью последним в его профессиональной карьере:

«Это будет последний поединок Тони. Он получит абсолютную славу: вы знаете — он может это сделать. И если это удастся, Беллью уйдет на покой как великий боец в любой весовой категории».

Что ж, если британец действительно собирается завершить карьеру после этого боя, то мотивация на победу у него должна быть просто невероятной, в отличие от Усика, который в какой-то степени может рассматривать этот поединок как переходный на пути к тяжелому весу.

Да и выставление всех своих поясов в категории до 90,71 кг ясно указывает на то, что украинец не намерен задерживаться в прежнем весе.

Промоутер Краснюк заявил, что с помощью победы над Белью (пусть даже тот и покинет heavy weight ради этого поединка) Усик сможет прорекламировать себя среди представителей тяжелого веса.

«Боксеры-тяжеловесы сейчас будут пристально наблюдать за поединком Усика против Белью.

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И если сейчас большинство из них весьма иронично смотрят в сторону Александра, то после боя против Белью они поменяют свое мнение.

Поединок пройдет в Англии? Александр завоюет британских фанатов бокса и своей харизмой, и своим боксом. Поверьте, он станет популярным в Британии, — заверил Краснюк, подчеркнув, что в будущем Усик ставит перед собой цель добиться боев с такими известными тяжеловесами, как Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер.

А пока что у Александра длится беспроигрышная серия в первом тяжелом весе, которая составляет уже 15 боев. Что касается Беллью, то он выступал в трех весовых категориях (полутяжелой, первой тяжелой и тяжелой) и в 33 поединках одержал 30 побед (из них 20 — нокаутом), потерпел два поражения и однажды завершил бой с ничейным результатом.