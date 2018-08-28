Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо З
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:00
АЕК
Види
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо К
Аякс
Футбол. Зарубежный
27.08
Рома3
Аталанта3
Футбол. Зарубежный
27.08
Манчестер Юнайтед0
Тоттенхэм Хотспур3
Футбол. Зарубежный
27.08
Атлетик2
Уэска2
Все события
Фоторепортажи
10Максименко сорвал рекорд. И раскрошил щит
19Артему Дзюбе — 30! Уникальные кадры из архива «СЭ»
14:01 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский спарринг-партнер «Канело» рассказал о победе нокаутом в США

Казахстанский боксер-профессионал Бобиржан Моминов (8−0, 7 КО), известный как спарринг мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) перед первым боем с Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО), рассказал корреспонденту Vesti.kz о досрочной победе в Индианаполисе.

26-летний Моминов встречался с 37-летним американцем Брайаном Тиммонсом (6−10, 5 КО) и выиграл поединок техническим нокаутом в первом раунде.

Читайте также
Казахстанский спарринг-партнер «Канело» анонсировал бой за титул WBC в день реванша Альварес — Головкин

— Бой отлично прошел. Хорошо подготовился к нему. Буду готов и к бою в Казахстане — в сентябре прилечу на родину и продолжу подготовку, — поделился Моминов.

— Выиграл бой за две с половиной минуты — соперник ошибся или был план на быструю победу?

— Для меня получилось все удачно. Этот бой был организован неожиданно — в последний момент. Перед поединком в Актобе это показалось очень полезным. Нужно было прочувствовать ринг. Выиграл благодаря помощи Всевышнего и своему труду. Соперник попался на удар, и встреча завершилась очень быстро.

— Почему титульный бой проходит в Актобе?

— Вечер организовывает Жалгас Тукешов, а в Актобе у него серьезная поддержка. Огромное спасибо моему большому другу Жалгасу за помощь и содействие. Мой бой будет главным в этом вечере и это очень важно для меня.

Добавим, что титульный поединок Моминова пройдет — боксер поборется за пояс WBC ACBO Continental. Его соперника еще не назван.

Чемпион Азии из Казахстана выиграл тяжелым нокаутом бой на пути к финалу МЧМ-2018 с соперником из России
Слухи: «Реал» отдал украинца в аренду, Промес не едет в «Монако»
Дети и работа комментатором: как живет Липницкая
Роналдо близок к покупке испанского клуба
СКА без Знарка. Самые интересные клубы нового сезона КХЛ
Моуринью захотел уважения и ушел с пресс-конференции
Роналду отдал сына в академию «Ювентуса»
Ефимова назвала непредсказуемой ситуацию с допуском России на ОИ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь