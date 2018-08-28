Казахстанский спарринг-партнер «Канело» рассказал о победе нокаутом в США

26-летний Моминов встречался с 37-летним американцем Брайаном Тиммонсом (6−10, 5 КО) и выиграл поединок техническим нокаутом в первом раунде.

— Бой отлично прошел. Хорошо подготовился к нему. Буду готов и к бою в Казахстане — в сентябре прилечу на родину и продолжу подготовку, — поделился Моминов.

— Выиграл бой за две с половиной минуты — соперник ошибся или был план на быструю победу?

— Для меня получилось все удачно. Этот бой был организован неожиданно — в последний момент. Перед поединком в Актобе это показалось очень полезным. Нужно было прочувствовать ринг. Выиграл благодаря помощи Всевышнего и своему труду. Соперник попался на удар, и встреча завершилась очень быстро.

— Почему титульный бой проходит в Актобе?

— Вечер организовывает Жалгас Тукешов, а в Актобе у него серьезная поддержка. Огромное спасибо моему большому другу Жалгасу за помощь и содействие. Мой бой будет главным в этом вечере и это очень важно для меня.