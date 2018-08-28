Чемпион Азии из Казахстана выиграл тяжелым нокаутом бой на пути к финалу МЧМ-2018 с соперником из России

В ½ финала казахстанский боксер встречался с Пирапатом Ясунгноеном из Таиланда. Соперники уже встречались в финале континентального турнира и Жакпеков выиграл раздельным решением судей. В этот раз казахстанец победил тяжелым нокаутом на исходе второй минуты поединка.

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В финале Ермахан встретится с чемпионом Европы из России — Джамбулатом Бижамовым.

Бронзовым призером чемпионата мира стал еще один золотой медалист ЧА-2018 — Махмуд Сабырхан (до 49 килограммов). В полуфинале казахстанский боксер раздельным решением судей уступил пуэрториканцу Паулу Ривера Писарро.

Добавим, что в медальные поединки квалифицировались 11 казахстанцев. Последней в полуфинал прошла чемпионка Азии Жансая Абдраимова (до 51 килограмма). В четвертьфинале казахстанская спортсменка раздельным решением судей победила россиянку Любовь Шарапову.

Кроме нее и Сабырхана в полуфинале выступят Нурбек Оралбай (до 75 килограммов), Сагындык Тогамбаев (до 81 килограмма), Айбек Оралбай (до 91 килограмма), Дамир Тойбай (свыше 91 килограмма), Анель Кудайберген (до 48 кг), Айзада Ислямгали (до 54 килограмма) и Гузаль Садыкова (до 81 килограмма). Досрочным финалистом состязания стала супертяжеловес Дина Исламбекова (свыше 81 килограмма).