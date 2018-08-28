Второй боксер из Казахстана проиграл на Азиаде-2018

В бою весовой категории до 52 килограммов Махметов уступил филиппинцу Ладону Рогену — 2:3.

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Эта победа позволила Рогену выйти в полуфинал и гарантировать себе медаль — ранее он выигрывал «бронзу» на чемпионате мира-2015, а также «серебро» и «бронзу» на чемпионатах Азии в 2015 и 2017 году соответственно.

27-летний Махметов впервые выступал на Азиаде. В 1/8 он прошел без боя из-за неявки соперника, а перед встречей с Рогеном казахстанец выбил бронзового призера ЧМ-2017 Инку Кима из Кореи.