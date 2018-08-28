Второй боксер из Казахстана проиграл на Азиаде-2018
Казахстанский боксер Азат Махметов проиграл в четвертьфинале Азиады-2018, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Азат Махметов проиграл в четвертьфинале Азиады-2018, передает корреспондент Vesti.kz.
В бою весовой категории до 52 килограммов Махметов уступил филиппинцу Ладону Рогену — 2:3.
Эта победа позволила Рогену выйти в полуфинал и гарантировать себе медаль — ранее он выигрывал «бронзу» на чемпионате мира-2015, а также «серебро» и «бронзу» на чемпионатах Азии в 2015 и 2017 году соответственно.
27-летний Махметов впервые выступал на Азиаде. В 1/8 он прошел без боя
Отметим, что Махметов стал вторым боксером из сборной Казахстана, который завершил выступление на Азиаде-2018. Днем ранее действующий чемпион мира Кайрат Ералиев проиграл сопернику из Таиланда.