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15:20 (мск), источник: Vesti.kz

Второй боксер из Казахстана проиграл на Азиаде-2018

Казахстанский боксер Азат Махметов проиграл в четвертьфинале Азиады-2018, передает корреспондент Vesti.kz.

В бою весовой категории до 52 килограммов Махметов уступил филиппинцу Ладону Рогену — 2:3.

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Эта победа позволила Рогену выйти в полуфинал и гарантировать себе медаль — ранее он выигрывал «бронзу» на чемпионате мира-2015, а также «серебро» и «бронзу» на чемпионатах Азии в 2015 и 2017 году соответственно.

27-летний Махметов впервые выступал на Азиаде. В 1/8 он прошел без боя из-за неявки соперника, а перед встречей с Рогеном казахстанец выбил бронзового призера ЧМ-2017 Инку Кима из Кореи.

Отметим, что Махметов стал вторым боксером из сборной Казахстана, который завершил выступление на Азиаде-2018. Днем ранее действующий чемпион мира Кайрат Ералиев проиграл сопернику из Таиланда.

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