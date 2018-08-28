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15:46 (мск), источник: Vesti.kz

Еще один казахстанский боксер выбыл из борьбы за медали Азиады-2018

Казахстанский боксер Саматали Толтаев завершил выступление на Азиаде-2018 в Индонезии, передает корреспондент Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории Толтаев уступил 24-летнему китайцу Шан Юну.

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В 2017 Юн становился бронзовым призером чемпионата Азии, а выход в полуфинал Азиады гарантировал ему медаль.

18-летний Толтаев в 2015 году выиграл «бронзу» молодежного чемпионата мира, а через год на этом же соревновании дошел до финала.

Ранее на Азиаде-2018 завершили выступления казахстанцы Азат Махметов (до 52 килограммов) и Кайрат Ералиев (до 56 килограммов).

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