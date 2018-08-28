Еще один казахстанский боксер выбыл из борьбы за медали Азиады-2018

В 2017 Юн становился бронзовым призером чемпионата Азии, а выход в полуфинал Азиады гарантировал ему медаль.

18-летний Толтаев в 2015 году выиграл «бронзу» молодежного чемпионата мира, а через год на этом же соревновании дошел до финала.