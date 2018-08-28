Казахстан потерял пятого представителя в боксе на Азиаде-2018
В Джакарте и Палембанге (Индонезия) продолжаются Азиатские игры 2018 года, на которых представлены и казахстанские спортсмены, сообщает Sports.kz.
В Джакарте и Палембанге (Индонезия) продолжаются Азиатские игры 2018 года, на которых представлены и казахстанские спортсмены, сообщает Sports.kz.
В боксе в весовой категории до 57 килограммов казахстанка Сания Султанкызы встречалась с представительницей Таиланда Нилаван Течасуеп. Бой завершился победой Течасуеп — 3:2.
Добавим, что по ходу боя рефери вынес таиландской боксерше предупреждение.
Отметим, что это уже пятая потеря Казахстана в боксе на турнире: ранее выступление досрочно завершили боксеры Кайрат Ералиев (56 кг), Азат Махметов (52 кг), Саматали Толтаев (60 кг), а у женщин — Римма Волосенко (60 кг).
Азиада-2018 в Индонезии продлится до 2 сентября.