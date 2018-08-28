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17:06 (мск), источник: Sports.kz

Казахстан потерял пятого представителя в боксе на Азиаде-2018

В Джакарте и Палембанге (Индонезия) продолжаются Азиатские игры 2018 года, на которых представлены и казахстанские спортсмены, сообщает Sports.kz.

В боксе в весовой категории до 57 килограммов казахстанка Сания Султанкызы встречалась с представительницей Таиланда Нилаван Течасуеп. Бой завершился победой Течасуеп — 3:2.

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Добавим, что по ходу боя рефери вынес таиландской боксерше предупреждение.

Отметим, что это уже пятая потеря Казахстана в боксе на турнире: ранее выступление досрочно завершили боксеры Кайрат Ералиев (56 кг), Азат Махметов (52 кг), Саматали Толтаев (60 кг), а у женщин — Римма Волосенко (60 кг).

Азиада-2018 в Индонезии продлится до 2 сентября.

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