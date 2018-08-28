Американский журналист назвал сильные стороны казахстанца Али Ахмедова из GGG Promotions

«Али — отличный боксер, и он выбрал для себя хороший тренировочный зал. Лично мне в казахстанских боксерах нравится, что они очень гибкие и могут подстроится под стиль соперника. Али представляет собой очень интересный микс, и самое потрясающее — это то, что он не дает сопернику и шанса, если переходит в прямую атаку. У него очень тяжелый удар, и если он сокращает дистанцию, против него почти нет шансов.

Я считаю, что в будущем при правильном подходе он сможет проявить себя, как настоящий воин. Для яркой карьеры у него есть все навыки: сильный удар, эффективность, быстрота и хороший тренер. Если он продолжит в том же духе, то мы сможем наблюдать за еще одним талантливым боксером, который удивит США. Я думаю, что он сможет стать ярким чемпионом, — рассказал Салазар.