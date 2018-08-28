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17:11 (мск), источник: Vesti.kz

Американский журналист назвал сильные стороны казахстанца Али Ахмедова из GGG Promotions

Казахстанский полутяжеловес Али Ахмедов (12−0, 9 КО) в будущем станет чемпионом мира. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил журналист The Ring Фрациско Салазар. Также он назвал сильные стороны боксера и рассказал о том, чего стоит ожидать от его карьеры в будущем.

«Али — отличный боксер, и он выбрал для себя хороший тренировочный зал. Лично мне в казахстанских боксерах нравится, что они очень гибкие и могут подстроится под стиль соперника. Али представляет собой очень интересный микс, и самое потрясающее — это то, что он не дает сопернику и шанса, если переходит в прямую атаку. У него очень тяжелый удар, и если он сокращает дистанцию, против него почти нет шансов.

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Я считаю, что в будущем при правильном подходе он сможет проявить себя, как настоящий воин. Для яркой карьеры у него есть все навыки: сильный удар, эффективность, быстрота и хороший тренер. Если он продолжит в том же духе, то мы сможем наблюдать за еще одним талантливым боксером, который удивит США. Я думаю, что он сможет стать ярким чемпионом, — рассказал Салазар.

Напомним, в последнем своем поединке Ахмедов уже в четвертом раунде отправил в нокаут американца Хорхе Эскаланте (9−2−1, 6 КО). Видео боя можно посмотреть здесь. Во время последнего боя Ахмедова сопровождали тренер Абель Санчес и брат Геннадия Головкина Максим, которые находились непосредственно в углу боксера. Интересы боксера представляет промоутерская компания GGG Promotions.

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