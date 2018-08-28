Василий Левит: Собой никогда нельзя быть довольным
В проходившем в Грозном в спорткомплексе «Олимпийск» десятом Международном турнире памяти первого президента Чеченской Республики
В проходившем в Грозном в спорткомплексе «Олимпийск» десятом Международном турнире памяти первого президента Чеченской Республики
Корреспондент республиканского
— Василий, как Вы можете прокомментировать свое выступление на турнире в Грозном?
— Турнир провел нормально, три хороших боя было у меня. В целом, я доволен.
— Какой из трех поединков с россиянами для Вас получился самым тяжелым и запоминающимся?
— Все бои были своеобразными, поэтому никакого выделять не буду. Я вышел и отработал, старался выполнять то, что говорят тренеры. Повторюсь: я ехал сюда ради практики, так как мою весовую категорию убрали из программы Азиатских Игр. Хорошо, что удалось поучаствовать в таком турнире.
— Что можете сказать об уровне бойцов на этих соревнованиях?
— В принципе, — неплохие бойцы. В моем весе был узбек — первый их номер, и из других стран присутствовали неплохие ребята.
— Сами довольны собой, своей формой на этом турнире?
— Собой, мне кажется, никогда нельзя быть довольным. Форма у меня нормальная, — не сказать, чтобы оптимальная, но близкая к этому. По возвращении домой нужно посмотреть все свои поединки, выявить ошибки и работать дальше.
— В Грозном от сборной Казахстана соревновались бойцы, чьи веса были исключены из программы Азиатских Игр?
— Нет, не только. Нас было пять человек, — ребята, входящие в состав сборной из Актау, и я.
— Почему, на Ваш взгляд, решение об урезывании программы боксерского турнира было принято организаторами именно Азиатских Игр? Может быть, им хотелось, чтобы Казахстан на континентальном уровне выглядел не слишком успешным?
— Это вопрос не ко мне, так как он не в моей компетенции.
— Уже известно, в каких следующих соревнованиях Вы примете участие?
— Пока точно не знаю. Приеду домой, потом будем думать и смотреть.
— Возможность попробовать себя в профессионалах
— Пока — нет.
АВТОР: Илья Чернятин