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17:08 (мск), источник: Sports.kz

Василий Левит: Собой никогда нельзя быть довольным

В проходившем в Грозном в спорткомплексе «Олимпийск» десятом Международном турнире памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова приняли участие и казахстанские боксеры. Единственным победителем соревнований из числа представителей нашей страны стал серебряный призер Олимпийских Игр в Рио Василий Левит, который во всех трех своих поединках одолел российских бойцов.

Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил связаться со спортсменом, чтобы поподробнее узнать у него о прошедшем в столице Чечни соревновании.

— Василий, как Вы можете прокомментировать свое выступление на турнире в Грозном?

— Турнир провел нормально, три хороших боя было у меня. В целом, я доволен.

— Какой из трех поединков с россиянами для Вас получился самым тяжелым и запоминающимся?

— Все бои были своеобразными, поэтому никакого выделять не буду. Я вышел и отработал, старался выполнять то, что говорят тренеры. Повторюсь: я ехал сюда ради практики, так как мою весовую категорию убрали из программы Азиатских Игр. Хорошо, что удалось поучаствовать в таком турнире.

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— Что можете сказать об уровне бойцов на этих соревнованиях?

— В принципе, — неплохие бойцы. В моем весе был узбек — первый их номер, и из других стран присутствовали неплохие ребята. Все-таки турнир класса А, поэтому сюда приехали хорошие боксеры.

— Сами довольны собой, своей формой на этом турнире?

— Собой, мне кажется, никогда нельзя быть довольным. Форма у меня нормальная, — не сказать, чтобы оптимальная, но близкая к этому. По возвращении домой нужно посмотреть все свои поединки, выявить ошибки и работать дальше.

— В Грозном от сборной Казахстана соревновались бойцы, чьи веса были исключены из программы Азиатских Игр?

— Нет, не только. Нас было пять человек, — ребята, входящие в состав сборной из Актау, и я.

— Почему, на Ваш взгляд, решение об урезывании программы боксерского турнира было принято организаторами именно Азиатских Игр? Может быть, им хотелось, чтобы Казахстан на континентальном уровне выглядел не слишком успешным?

— Это вопрос не ко мне, так как он не в моей компетенции.

— Уже известно, в каких следующих соревнованиях Вы примете участие?

— Пока точно не знаю. Приеду домой, потом будем думать и смотреть.

— Возможность попробовать себя в профессионалах по-прежнему всерьез не рассматриваете?

— Пока — нет.

АВТОР: Илья Чернятин

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