«Адский боец». Мейвезер вспомнил свой бой с МакГрегором и высказался о его встрече с Нурмагомедовым

«А бой в Вегасе? Если в Вегасе, то я могу обсудить это с Даной, а могу и с Конором, чтобы получить билеты. Я знаю, что у UFC есть свои тренировочные залы, но мы бы хотели, чтобы он провел свою подготовку в Mayweather Boxing Club. Конор не будет отступать, его нельзя напугать. Будь это победа, ничья или поражение — МакГрегор устроит настоящий поединок. Я не могу предсказать результат боя, поскольку не видел, как дерется парень, который встретится с МакГрегором, но, насколько я знаю, он очень хороший борец. Но люди хотят увидеть бой в стойке, они любят это. Как я уже говорил, Конор МакГрегор — адский боец, который не будет отступать, не будет бояться, как настоящий воин», — сказал Мейвезер.