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10:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Адский боец». Мейвезер вспомнил свой бой с МакГрегором и высказался о его встрече с Нурмагомедовым

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер-младший прокомментировал предстоящий бой между звездами UFC ирландцем Конором МакГрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым, передает fightnews.info.

Источник: AFP 2018

Флойд не понаслышке знает о преимуществе Конора в стойке, так как встречался с ним год назад на боксерском ринге.

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«А бой в Вегасе? Если в Вегасе, то я могу обсудить это с Даной, а могу и с Конором, чтобы получить билеты. Я знаю, что у UFC есть свои тренировочные залы, но мы бы хотели, чтобы он провел свою подготовку в Mayweather Boxing Club. Конор не будет отступать, его нельзя напугать. Будь это победа, ничья или поражение — МакГрегор устроит настоящий поединок. Я не могу предсказать результат боя, поскольку не видел, как дерется парень, который встретится с МакГрегором, но, насколько я знаю, он очень хороший борец. Но люди хотят увидеть бой в стойке, они любят это. Как я уже говорил, Конор МакГрегор — адский боец, который не будет отступать, не будет бояться, как настоящий воин», — сказал Мейвезер.

Напомним, бой МакГрегора и Нурмагомедова пройдет 6 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. На кону будет стоять пояс чемпиона UFC, которым владеет россиянин. Все билеты на предстоящий турнир раскупили за три минуты.

Бой Хабиба Нурмагомедова против Конора Макгрегора состоится 6 октября в Лас-Вегасе
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