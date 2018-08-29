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10:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Настоящая вражда». Промоутер Альвареса доволен раскруткой боя с Головкиным

Президент компании Golden Boy Promotions, представляющей интересы мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, Эрик Гомес уверен, что второй бой его подопечного против казахстанца Геннадия Головкина будет еще более интригующим, чем первый, передает fightnews.info.

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«С самого начала это было большим событием, но по мере приближения поединка, все принимает еще более крутой оборот. В дело вступают промоутеры, маркетологи, ну и конечно же, мы планировали провести большую открытую тренировку для обоих бойцов. Я рад, что все прошло прекрасно.

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Реванш будет еще более интригующим, чем первый бой. Люди ждут, между боксерами настоящая вражда. Ажиотаж достиг своего пика, и я думаю, что в этот раз нас ждет куда более значимый ивент, — заявил Гомес.

Напомним, что первый бой между «Канело» и «GGG» закончился скандальной ничьей. Спустя год боксеры проведут второй поединок, он пройдет 15 сентября в том же месте — на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В предстоящем поединке казахстанец поставит на кон все свои пояса. Также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона The Ring, который отобрали у Альвареса, и специальный пояс от WBC.

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