«Настоящая вражда». Промоутер Альвареса доволен раскруткой боя с Головкиным

«С самого начала это было большим событием, но по мере приближения поединка, все принимает еще более крутой оборот. В дело вступают промоутеры, маркетологи, ну и конечно же, мы планировали провести большую открытую тренировку для обоих бойцов. Я рад, что все прошло прекрасно.
Реванш будет еще более интригующим, чем первый бой. Люди ждут, между боксерами настоящая вражда. Ажиотаж достиг своего пика, и я думаю, что в этот раз нас ждет куда более значимый ивент, — заявил Гомес.
Напомним, что первый бой между «Канело» и «GGG» закончился скандальной ничьей. Спустя год боксеры проведут второй поединок, он пройдет 15 сентября в том же месте — на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В предстоящем поединке казахстанец поставит на кон все свои пояса. Также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона The Ring, который отобрали у Альвареса, и специальный пояс от WBC.