«Настоящая вражда». Промоутер Альвареса доволен раскруткой боя с Головкиным

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«С самого начала это было большим событием, но по мере приближения поединка, все принимает еще более крутой оборот. В дело вступают промоутеры, маркетологи, ну и конечно же, мы планировали провести большую открытую тренировку для обоих бойцов. Я рад, что все прошло прекрасно.

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Реванш будет еще более интригующим, чем первый бой. Люди ждут, между боксерами настоящая вражда. Ажиотаж достиг своего пика, и я думаю, что в этот раз нас ждет куда более значимый ивент, — заявил Гомес.