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10:33 (мск), источник: Vesti.kz

Нокаутирующий удар казахстанского боксера стал одним из лучших событий дня на МЧМ-2018

Нокаутирующий удар чемпиона Азии по боксу Ермахана Жакпекова (до 69 килограммов) в полуфинале молодежного первенства мира в Венгрии стал одним из «Моментов дня», сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ½ финала казахстанский боксер встречался с Пирапатом Ясунгноеном из Таиланда и отправил соперника в тяжелый нокаут уже в первом раунде. На победу Жакпекову потребовалось около двух минут.

Во время загрузки произошла ошибка.

В финале Ермахан встретится с чемпионом Европы из России — Джамбулатом Бижамовым.

Помимо Ермахана Жакпекова, в финал мужского турнира вышли еще четыре казахстанца — Нурбек Оралбай (до 75 килограммов), Сагындык Тогамбаев (до 81 килограмма), Айбек Оралбай (до 91 килограмма) и Дамир Тойбай (свыше 91 килограмма). С бронзовой медалью турнир завершил чемпион Азии-2018 Махмуд Сабырхан (до 49 килограммов).

В женский сетке три казахстанские спортсменки квалифицировались в бои за «золото» — Айзада Еслямгали (до 54 килограммов), Гузаль Садыкова (до 81 килограмма) и Дина Исламбекова (свыше 81 килограмма). Бронзовыми медалистами турнира стали Анель Кудайберген (до 48 килограммов) и Жансая Абдраимова (до 51 килограмма).

Финальные бои мирового молодежного состязания в Венгрии пройдут 30—31 августа.

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