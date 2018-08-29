Нокаутирующий удар казахстанского боксера стал одним из лучших событий дня на МЧМ-2018

В ½ финала казахстанский боксер встречался с Пирапатом Ясунгноеном из Таиланда и отправил соперника в тяжелый нокаут уже в первом раунде. На победу Жакпекову потребовалось около двух минут.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-6692995&id=456239198&hash=03b445deb9bc1e07&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В финале Ермахан встретится с чемпионом Европы из России — Джамбулатом Бижамовым.

Помимо Ермахана Жакпекова, в финал мужского турнира вышли еще четыре казахстанца — Нурбек Оралбай (до 75 килограммов), Сагындык Тогамбаев (до 81 килограмма), Айбек Оралбай (до 91 килограмма) и Дамир Тойбай (свыше 91 килограмма). С бронзовой медалью турнир завершил чемпион Азии-2018 Махмуд Сабырхан (до 49 килограммов).

В женский сетке три казахстанские спортсменки квалифицировались в бои за «золото» — Айзада Еслямгали (до 54 килограммов), Гузаль Садыкова (до 81 килограмма) и Дина Исламбекова (свыше 81 килограмма). Бронзовыми медалистами турнира стали Анель Кудайберген (до 48 килограммов) и Жансая Абдраимова (до 51 килограмма).