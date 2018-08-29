На открытие нового спорткомплекса в Челябинске приедут Тайсон, Цзю и Проводников
ЧЕЛЯБИНСК, 29 августа, ФедералПресс. Челябинск готовится к визиту знаменитых боксеров.
ЧЕЛЯБИНСК, 29 августа, ФедералПресс. Челябинск готовится к визиту знаменитых боксеров.
Знаменитый боксер Майк Тайсон приедет в Челябинск. Помимо посещения турнира по профессиональному боксу RCC Boxing Promotions, он примет участие в официальном открытии нового спортивного центра в Коркино, который построила Русская медная компания.
Вечер бокса, который посетит Тайсон, состоится 7 сентября на арене «Трактор». В главном бою вечера на ринге встретятся российский боксер, суперчемпион WBA Денис Лебедев и сильнейший боксер Турции, девятый номер рейтинга Всемирной боксерской ассоциации Хинзи Алтункая.
Вместе с Тайсоном в мероприятиях примут участие еще два известных боксера — в Челябинск приедут чемпион мира WBO Руслан Проводников и чемпион мира по версиям WBC/WBA/IBF Константин Цзю.
Напомним, Майк Тайсон и Константин Цзю в феврале этого года заложили первый камень в фундамент будущего спорткомплекса, а уже в августе они дадут старт первой тренировке для юных спортсменов. За полгода на двух гектарах появились здание спорткомплекса, беговые и велосипедные дорожки, площадки для волейбола,