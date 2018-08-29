На открытие нового спорткомплекса в Челябинске приедут Тайсон, Цзю и Проводников

Вместе с Тайсоном в мероприятиях примут участие еще два известных боксера — в Челябинск приедут чемпион мира WBO Руслан Проводников и чемпион мира по версиям WBC/WBA/IBF Константин Цзю.

Напомним, Майк Тайсон и Константин Цзю в феврале этого года заложили первый камень в фундамент будущего спорткомплекса, а уже в августе они дадут старт первой тренировке для юных спортсменов. За полгода на двух гектарах появились здание спорткомплекса, беговые и велосипедные дорожки, площадки для волейбола, мини-футбола и воркаута. В здании площадью 2500 кв. м разместились залы для контактных видов единоборств, для дзюдо и игровых видов спорта.