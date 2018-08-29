Текущие события
Футбол. Еврокубки
28.08
Динамо З1
Янг Бойз2
Футбол. Еврокубки
28.08
АЕК1
Види1
Футбол. Еврокубки
28.08
Динамо К0
Аякс0
Футбол. Еврокубки
22:00
Зальцбург
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
22:00
ПАОК
Бенфика
Все события
Фоторепортажи
6Первая пятерка. С кем сравнялся Семак
27Первый гол Смолова, стычка на поле и арбузы
09:28 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На открытие нового спорткомплекса в Челябинске приедут Тайсон, Цзю и Проводников

ЧЕЛЯБИНСК, 29 августа, ФедералПресс. Челябинск готовится к визиту знаменитых боксеров.

Знаменитый боксер Майк Тайсон приедет в Челябинск. Помимо посещения турнира по профессиональному боксу RCC Boxing Promotions, он примет участие в официальном открытии нового спортивного центра в Коркино, который построила Русская медная компания.

Читайте также
Майк Тайсон посетит бой Лебедева в Челябинске

Вечер бокса, который посетит Тайсон, состоится 7 сентября на арене «Трактор». В главном бою вечера на ринге встретятся российский боксер, суперчемпион WBA Денис Лебедев и сильнейший боксер Турции, девятый номер рейтинга Всемирной боксерской ассоциации Хинзи Алтункая.

Вместе с Тайсоном в мероприятиях примут участие еще два известных боксера — в Челябинск приедут чемпион мира WBO Руслан Проводников и чемпион мира по версиям WBC/WBA/IBF Константин Цзю.

Напомним, Майк Тайсон и Константин Цзю в феврале этого года заложили первый камень в фундамент будущего спорткомплекса, а уже в августе они дадут старт первой тренировке для юных спортсменов. За полгода на двух гектарах появились здание спорткомплекса, беговые и велосипедные дорожки, площадки для волейбола, мини-футбола и воркаута. В здании площадью 2500 кв. м разместились залы для контактных видов единоборств, для дзюдо и игровых видов спорта.

Крутое пике для Цыденова. В Бурятии началась затяжная электоральная гонка
Стали известны еще три участника группового этапа Лиги чемпионов
Промес должен остаться, «Легия» отказала ЦСКА: трансферы РПЛ
Форвард спустя год хочет покинуть «Арсенал»
Шарапова вышла во второй круг Открытого чемпионата США
Российская теннисистка Касаткина вышла во второй круг US Open
Встреча теннисисток РФ на US Open завершилась победой Звонаревой
USADA призывает не восстанавливать Россию в правах
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь