Четвертый боксер из Казахстана остался без медали на Азиаде-2018

Выступающий в категории до 49-ти килограммов, Жусупов проиграл в четвертьфинале 20-летнему сопернику из Филиппин Карло Пааламу.

Отметим, что это уже четвертый боксер сборной Казахстана, оставшийся без медали на Азиаде-2018. Ранее завершили свои выступления казахстанцы Азат Махметов, Кайрат Ералиев и Саматали Толтаев.