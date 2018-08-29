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10:46 (мск), источник: Vesti.kz

Четвертый боксер из Казахстана остался без медали на Азиаде-2018

30-летний боксер «Астана Арланс» Темиртас Жусупов завершил выступление на летних Азиатских играх, проходящих в Джакарте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Выступающий в категории до 49-ти килограммов, Жусупов проиграл в четвертьфинале 20-летнему сопернику из Филиппин Карло Пааламу.

Отметим, что это уже четвертый боксер сборной Казахстана, оставшийся без медали на Азиаде-2018. Ранее завершили свои выступления казахстанцы Азат Махметов, Кайрат Ералиев и Саматали Толтаев.

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