Четвертый боксер из Казахстана остался без медали на Азиаде-2018
30-летний боксер «Астана Арланс» Темиртас Жусупов завершил выступление на летних Азиатских играх, проходящих в Джакарте, сообщает корреспондент Vesti.kz.
30-летний боксер «Астана Арланс» Темиртас Жусупов завершил выступление на летних Азиатских играх, проходящих в Джакарте, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Выступающий в категории до 49-ти килограммов, Жусупов проиграл в четвертьфинале 20-летнему сопернику из Филиппин Карло Пааламу.
Отметим, что это уже четвертый боксер сборной Казахстана, оставшийся без медали на Азиаде-2018. Ранее завершили свои выступления казахстанцы Азат Махметов, Кайрат Ералиев и Саматали Толтаев.