Казахстан потерял восемь из десяти боксеров до полуфинала Азиады-2018
В Джакарте и Палембанге (Индонезия) на Азиатских играх продолжаются соревнования по боксу, которые не самым удачным образом складываются для Казахстана, сообщает Sports.kz.
В Джакарте и Палембанге (Индонезия) на Азиатских играх продолжаются соревнования по боксу, которые не самым удачным образом складываются для Казахстана, сообщает Sports.kz.
Изначально страну на турнире представляли десять боксеров, однако в полуфинал в своих весовых категориях сумели пробиться лишь двое — Асланбек Шымбергенов (69 кг) и Абильхан Аманкул (75 кг).
В полуфинале соперником Шымбергенова будет иорданец Зеяд Еашаш, а Аманкул сразится с боксером из Индии Кришаном Викасом.
Напомним, выступление уже завершили восемь боксеров: у мужчин — Темиртас Жусупов (49 кг), Азат Махметов (52 кг), Кайрат Ералиев (56 кг), Саматали Толтаев (60 кг) и Бекдаулет Ибрагимов (64 кг); у женщин — Назым Кызайбай (51 кг), Сания Султанкызы (57 кг) и Римма Волосенко (60 кг).
Азиатские игры в Индонезии продлятся до 2 сентября.