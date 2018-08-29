Казахстан потерял восемь из десяти боксеров до полуфинала Азиады-2018

Изначально страну на турнире представляли десять боксеров, однако в полуфинал в своих весовых категориях сумели пробиться лишь двое — Асланбек Шымбергенов (69 кг) и Абильхан Аманкул (75 кг).

Читайте также Казахстан потерял пятого представителя в боксе на Азиаде-2018

В полуфинале соперником Шымбергенова будет иорданец Зеяд Еашаш, а Аманкул сразится с боксером из Индии Кришаном Викасом.

Напомним, выступление уже завершили восемь боксеров: у мужчин — Темиртас Жусупов (49 кг), Азат Махметов (52 кг), Кайрат Ералиев (56 кг), Саматали Толтаев (60 кг) и Бекдаулет Ибрагимов (64 кг); у женщин — Назым Кызайбай (51 кг), Сания Султанкызы (57 кг) и Римма Волосенко (60 кг).