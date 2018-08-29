Таиландский боксер Менайотин превзошел рекорд Мэйуэзера по числу боев без поражений

Источник: AFP 2018

В среду Менайотин победил филиппинца Педро Тадурана и защитил чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 47,62 кг.

На счету Менайотина 51 поединок в карьере, все завершились в его пользу (18 — нокаутом). Мэйуэзер за карьеру провел 50 поединков, победив во всех (27 — нокаутом) и установив предыдущий рекорд по числу боев без поражений (ранее обладателем рекорда был американец Рокки Марчиано, который одержал 49 побед в 1940—1950-х годах).