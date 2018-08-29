Восемь казахстанских боксеров вышли в финал молодежного чемпионата мира
Восемь казахстанских боксеров вышли в финал молодежного чемпионата мира в венгерском Будапеште, сообщает официальный сайт КФБ.
Восемь казахстанских боксеров вышли в финал молодежного чемпионата мира в венгерском Будапеште, сообщает официальный сайт КФБ.
В активе команды пока три бронзовые медали, которые завоевали чемпион Азии Махмуд Сабырхан (до 49 килограммов), Жансая Абдраимова (до 51 килограммов) и Анель Кудайберген (до 48 килограммов). Все они проиграли в своих полуфинальных боях раздельным решением судей.
Шанс побороться за «золото» получили Ермахан Жакпеков (до 69 килограммов), Нурбек Оралбай (75 килограммов), Сагындык Тогамбай (до 81 килограмма), Айбек Оралбай (до 91 килограмма), Дамир Тойбай (свыше 91 килограмма), Айзада Еслямгали (до 54 килограммов), Гузаль Садыкова (до 81 килограмм), Дина Исламбекова (свыше 81 килограмма).
Финальные бои МЧМ пройдут 30 и 31 августа. В первый день из казахстанцев выступят братья Оралбай, Еслямгали и Садыкова, а во остальные финалисты — во второй.