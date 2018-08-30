Альваресу не разрешили драться в специальных перчатках в реванше с Головкиным
При этом это не первые разногласия вокруг «инвентаря» боксеров.
При этом это не первые разногласия вокруг «инвентаря» боксеров.
По информации издания, «Канело» хотел использовать перчатки под названием «Нет бокса — нет жизни» (No Boxing No Life), которые были разработаны его тренером Эдди Рейносо и изготовлены в Мексике.
Однако глава Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннетт не разрешил их использовать, так как эти перчатки не были надлежащим образом протестированы.
При этом Беннетт не уверен, перчатки какого бренда в итоге наденет Альварес на реванш. «Я могу лишь заверить вас в том, что это не будут те специальные перчатки», — добавил функционер.
Отметим, что это не первые разногласия вокруг «инвентаря» боксеров. Так, еще в марте в интервью Yahoo! Sports тренер Головкина Абель Санчес вспомнил, как «застукал» Альвареса за запрещенной техникой тейпирования рук перед первым боем (в сентябре 2017 года), когда они поочередно накладывали слои марли и ленты. Санчес заявил об этом инспектору, но тот не усмотрел нарушения со стороны мексиканца, а, наоборот, сделал замечание тренеру. Наставник GGG ролагает, что тот случай наглядно демонстрирует лояльное отношение NSAC к «Канело».
Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions, представляющей интересы «Канело», Эрик Гомес назвал обвинения Санчеса необоснованными. По его словам, в таком способе тейпирования нет ничего незаконного, а мексиканец всегда так делает.
В преддверии реванша, намеченного на 5 мая, представители обеих команд встретились с должностными лицами NSAC, чтобы обсудить эту тему. В конечном счете Энтони Марнелл, председатель комиссии, и Беннетт постановили, что метод тейпирования рук «Канело» фактически разрешен по их правилам.
Все эти события проходили на фоне расследования «допингового дела» Альвареса, в февральских
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