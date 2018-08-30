Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:00
Астана
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
17:00
Уфа
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
18:30
АЕК Л
Тренчин
Футбол. Еврокубки
19:30
Копенгаген
Аталанта
Футбол. Еврокубки
19:30
РБ Лейпциг
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
20:00
ЧФР
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
Шериф
Футбол. Еврокубки
20:00
Лудогорец
Торпедо Кт
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Тель-Авив
Сарпсборг 08
Футбол. Еврокубки
20:00
Аполлон
Базель
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
Зенит
Футбол. Еврокубки
20:15
Мидтьюлланн
Мальме
Футбол. Еврокубки
21:00
Бешикташ
Партизан
Футбол. Еврокубки
21:15
Шкендия
Русенборг
Футбол. Еврокубки
21:30
Спартак Тр
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
21:30
Стяуа
Рапид В
Футбол. Еврокубки
21:30
Бреннбю
Генк
Футбол. Еврокубки
21:45
Бордо
Гент
Футбол. Еврокубки
21:45
Бернли
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Селтик
Судува
Футбол. Еврокубки
22:45
Севилья
Сигма
Футбол. Еврокубки
29.08
Зальцбург2
Црвена Звезда2
Футбол. Еврокубки
29.08
ПСВ3
БАТЭ0
Футбол. Еврокубки
29.08
ПАОК1
Бенфика4
Все события
Фоторепортажи
10Максименко сорвал рекорд. И раскрошил щит
10Первая победа Эмери в «Арсенале» и другие события выходных
10:06 (мск), источник: Sports.kz

Головкин прокомментировал потенциальный бой с Сондерсом

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBO Геннадий Головкин сказал, что был бы не против встретиться на ринге с британцем Билли Джо Сондерсом, который владеет поясом WBO, сообщает Sports.kz.

— Почему бы и нет? Если я выиграю [в бою с «Канело"], то я хотел бы провести такой поединок. Он очень хороший боксер, и я знаю, что люди из Великобритании и со всего мира хотят посмотреть объединительный бой и узнать, кто лучший боец P4P. Моя цель — все пояса среднего дивизиона, и все хотят стать свидетелями истории, — ответил Геннадий в интервью BT Sports.

В своем следующем поединке Головкин сразится с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом 15 сентября, а Сондерсу предстоит защита своего титула в бою с американцем Деметриусом Эндрейдом 20 октября.

 Предотвращен очередной скандал вокруг второго боя Головкин - «Канело»
Итоги выступления казахстанских спортсменов на Азиаде-2018 29 августа
Главное, что нужно знать о жеребьевке Лиги чемпионов 2018/19
Стивен Джеррард поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в ЛЕ
Теннисистку на US Open наказали за переодевание на корте (видео)
«Зенит» не сыграет с «Челси», «Спартак» — со «Стандардом»
«СЭ»: Торбинский перейдет в «Енисей»
Домрачева: Никогда не думала о переезде из Беларуси в Россию
Мадридский «Реал» приобрел форварда «Лиона» за 33 миллиона евро
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь