Головкин прокомментировал потенциальный бой с Сондерсом

— Почему бы и нет? Если я выиграю [в бою с «Канело"], то я хотел бы провести такой поединок. Он очень хороший боксер, и я знаю, что люди из Великобритании и со всего мира хотят посмотреть объединительный бой и узнать, кто лучший боец P4P. Моя цель — все пояса среднего дивизиона, и все хотят стать свидетелями истории, — ответил Геннадий в интервью BT Sports.