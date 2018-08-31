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10:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Мозли: Поединок с Головкиным будет очень тяжелым для Альвареса

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Шейн Мозли поделился ожиданиями от боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, который пройдёт 15 сентября.

Источник: AFP 2018

«Головкин старше Альвареса, но для Сауля это будет очень тяжёлый бой, потому что Головкин очень крупный и сильный. Я думаю, что он заставит Сауля Альвареса устать и добьётся своего, если начнёт изматывать соперника с самого начала боя. Альваресу всегда сложно работать на протяжении всего боя. Он боксирует только когда сам хочет этого.

Я верю, что дело было в мясе с кленбутеролом, но вопрос в том, кто именно предлагал ему эту пищу. Возможно, мясо было не из магазина, а от доктора в его лагере. В боксе важен психологический момент, а негатив может повредить результату. Я не думаю, что Альварес будет хуже, чем в первой встрече, но он может оказаться слабее ментально", — приводит слова Мозеса Los Angeles Times.

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