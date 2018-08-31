Лебедев: Буду рад сразиться с Усиком, если стороны договорятся

Источник: РИА "Новости"

В июле 2017 года Лебедев успешно провел добровольную защиту титула WBA (Super), победив австралийца Марка Флэнагана. WBA в феврале сообщила, что Лебедев, не принимавший участие во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), объявлен «чемпионом в отпуске», но будет обязан встретиться с победителем турнира. Усик в июле выиграл в финале WBSS у россиянина Мурата Гассиева.

«По правилам WBA я являюсь чемпионом в отпуске и имею право сразиться с Александром Усиком. Но я понимаю его, он провел классный турнир и очень красивый финальный бой. В исполнении Усика мы увидели, что значит “его величество бокс”, поэтому буду рад сразиться с ним, если наши стороны сумеют договориться», — сказал Лебедев, которого цитирует пресс-служба RCC Boxing Promotions.

Лебедев 7 сентября в Челябинске проведет бой с турецким боксером Хизни Алтункая. «Естественно, я посмотрел его бои, нашел слабые и сильные стороны. Уверен, что и он провел такую же работу про меня, — сказал россиянин. — Я второй год без боев, набрал больше веса, чем обычно, но начал сбрасывать, сейчас уже чувствую себя легко, очень нравится быть таким же подвижным, как раньше. Хотя начинал я тяжело, бил тяжело и медленно, сейчас скорость возвращается, так что я доволен собой».