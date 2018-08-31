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19:02 (мск), источник: ТАСС

Поветкин получит $4 млн за бой против британца Джошуа

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Александр Поветкин получит $4 млн за поединок против британца Энтони Джошуа. Об этом ТАСС сообщил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Гонорар Джошуа я не комментирую. Гонорар Александра — не секрет. Общая сумма до вычетов составит $4 млн», — сказал Рябинский.

Бой Поветкин — Джошуа пройдет 22 сентября в Лондоне. На кону поединка будут стоять титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе. Поветкин является обязательным претендентом на титул WBA, в рейтинге ассоциации россиянин занимает первое место.

На счету Поветкина 34 победы, 24 из которых он одержал нокаутом, и одно поражение. В активе британского боксера, не потерпевшего ни одного поражения в карьере, 21 победа (20 нокаутом).

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