Поветкин получит $4 млн за бой против британца Джошуа

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«Гонорар Джошуа я не комментирую. Гонорар Александра — не секрет. Общая сумма до вычетов составит $4 млн», — сказал Рябинский.

Бой Поветкин — Джошуа пройдет 22 сентября в Лондоне. На кону поединка будут стоять титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе. Поветкин является обязательным претендентом на титул WBA, в рейтинге ассоциации россиянин занимает первое место.