Тренер: Гассиев боксировал с серьезной травмой руки в финале WBSS с Усиком

Источник: ИТАР-ТАСС

«Если бы знали, какой уровень травмы был у Мурата, то бой, конечно бы, перенесли. Не знали, что связки порваны, что сухожилие разорвано. С такой рукой боксировать было бессмысленно, левой руки не было совсем», — сказал Сланов.

Фоторепортаж Усик победил Гассиева в Москве и стал абсолютным чемпионом мира

Он отметил, что российский боксер жаловался на боли в руке до боя. «Но ему сказали, чтобы терпел, он и терпел. Слишком уверены были, что все равно Мурат что-нибудь придумает, все равно ударит», — рассказал тренер.