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20:06 (мск), источник: ТАСС

Тренер: Гассиев боксировал с серьезной травмой руки в финале WBSS с Усиком

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 августа. /ТАСС/. Российский боксер Мурат Гассиев провел финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с украинцем Александром Усиком с травмой руки, серьезность которой недооценили. Об этом тренер спортсмена Виталий Сланов сообщил в пятницу на пресс-конференции во Владикавказе.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Если бы знали, какой уровень травмы был у Мурата, то бой, конечно бы, перенесли. Не знали, что связки порваны, что сухожилие разорвано. С такой рукой боксировать было бессмысленно, левой руки не было совсем», — сказал Сланов.

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Он отметил, что российский боксер жаловался на боли в руке до боя. «Но ему сказали, чтобы терпел, он и терпел. Слишком уверены были, что все равно Мурат что-нибудь придумает, все равно ударит», — рассказал тренер.

22 июля Гассиев уступил украинцу Усику, лишившись титулов чемпиона мира в весе до 90,71 кг по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Усик, который владел поясами Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), стал абсолютным чемпионом мира и обладателем Кубка Мохаммеда Али, который вручается победителю WBSS.

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