Санчес развеял слухи недоброжелателей о Головкине перед реваншем с Альваресом

Источник: xsport.ua

«На самом деле, все у нас замечательно. Нам осталась последняя неделя спаррингов. В лагере все прошло здорово, отличная дружеская атмосфера. И мы знаем, с чем нам предстоит иметь дело в бою. Вижу, что с каждым днем Головкин все больше улыбается, он счастлив, шутит с командой. Он уверен в себе. Мне нравится его уверенность», — приводит слова Санчеса vRINGe.com со ссылкой на его интервью ESPN Deportes.

Традиционно досталось оппоненту. Санчес пытается спровоцировать Альвареса, чтобы тот поменьше двигался в ринге в реванше и принял навязываемый Головкиным силовой бокс: «Не думаем, что Альварес на этот раз сдержит слово и попытается нокаутировать Головкина. Он только лишь говорит. Не думаем, что он будет искать шанс отправить чемпиона в нокаут. Он снова будет заниматься беготней. И именно к этому мы и готовимся. Но если вдруг он сдержит слово, то мы будем готовы дать болельщикам настоящий классический бокс».