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21:45 (мск), источник: Vesti.kz

Санчес развеял слухи недоброжелателей о Головкине перед реваншем с Альваресом

Тренер Абель Санчес утверждает, что слухи и рассказы о излишней нервозности чемпиона WBC/WBA Super средневеса Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) в преддверии реванша с Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО) — проделки недоброжелателей. На самом деле, чем ближе к 15 сентября, тем Головкин все больше улыбается и шутит, заявил Санчес.

Источник: xsport.ua

«На самом деле, все у нас замечательно. Нам осталась последняя неделя спаррингов. В лагере все прошло здорово, отличная дружеская атмосфера. И мы знаем, с чем нам предстоит иметь дело в бою. Вижу, что с каждым днем Головкин все больше улыбается, он счастлив, шутит с командой. Он уверен в себе. Мне нравится его уверенность», — приводит слова Санчеса vRINGe.com со ссылкой на его интервью ESPN Deportes.

Традиционно досталось оппоненту. Санчес пытается спровоцировать Альвареса, чтобы тот поменьше двигался в ринге в реванше и принял навязываемый Головкиным силовой бокс: «Не думаем, что Альварес на этот раз сдержит слово и попытается нокаутировать Головкина. Он только лишь говорит. Не думаем, что он будет искать шанс отправить чемпиона в нокаут. Он снова будет заниматься беготней. И именно к этому мы и готовимся. Но если вдруг он сдержит слово, то мы будем готовы дать болельщикам настоящий классический бокс».

Напомним, второй бой между Головкиным и Альваресом пройдет 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, где годом ранее в их первой встрече была зафиксирована ничья. В предстоящем поединке казахстанец поставит на кон все свои пояса. Также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона The Ring, которым ранее владел Альварес, и специальный пояс WBC.

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