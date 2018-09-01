«Я закрою это поражение». Ковалев заявил о нежелании завершать карьеру и о намерении провести реванш
Российский боксер Сергей Ковалев, делясь планами на будущее, заявил, что
Российский боксер Сергей Ковалев, делясь планами на будущее, заявил, что
В своем аккаунте в Instagram он заявил, что знает, как переживать поражения, а также о планах уже в скором времени объявить о реванше со своим последним обидчиком Элейдером Альваресом.
Напомним, 4 августа Ковалев расстался с титулом WBO, проиграв колумбийцу Альваресу нокаутом в седьмом раунде.
«Поражение, это не конец карьеры, а возможность с еще большим опытом пересмотреть свою подготовку к своим последующим боям и конкретно к реваншу с Альваресом с учетом своих возрастных особенностей организма.
Поражение для меня не ново, и я знаю, как с ним справляться. В первую очередь не нужно вешать нос и с оптимизмом смотреть вперед, внеся необходимые коррективы во все аспекты жизни, как спортсмена, так и образа жизни. Хоть я и многое уже поменял в подготовке и образе жизни, нужно еще быть более терпеливым и целеустремленным на пути к своим целям.
Не так давно, я
Получив огромное количество поддержки и напутствий после боя с Альваресом, я увидел, что вам не безразлична моя спортивная карьера и жизнь в целом. Спасибо вам за поддержку.
А от себя хочу сказать, что на такой ноте я ни в коем случае не собираюсь завершать карьеру и после необходимого отдыха, которого мне было достаточно, я уже приступил к легким тренировкам, чтобы реваншироваться за поражение по условиям ранее прописанного контракта.
Следите за новостями, и, надеюсь, в ближайшее время дата реванша будет озвучена. Ну и, конечно же, поздравляю команду Альвареса и его команду с долгожданным поясом чемпиона мира. В моей жизни я для многих являюсь толчком для
А я свою очередь постараюсь не упустить никаких деталей в своей подготовке к реваншу и вернуть титул чемпиона мира в свои руки, чтобы радость Альвареса не затянулась на долго. Я закрою это поражение, — написал Ковалев.