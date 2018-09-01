«Я закрою это поражение». Ковалев заявил о нежелании завершать карьеру и о намерении провести реванш

Источник: AP 2018

В своем аккаунте в Instagram он заявил, что знает, как переживать поражения, а также о планах уже в скором времени объявить о реванше со своим последним обидчиком Элейдером Альваресом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnK6J9LH1f8/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BnK6J9LH1f8/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-01T04:41:12+00:00">31 Авг 2018 в 9:41 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, 4 августа Ковалев расстался с титулом WBO, проиграв колумбийцу Альваресу нокаутом в седьмом раунде.

«Поражение, это не конец карьеры, а возможность с еще большим опытом пересмотреть свою подготовку к своим последующим боям и конкретно к реваншу с Альваресом с учетом своих возрастных особенностей организма.

Поражение для меня не ново, и я знаю, как с ним справляться. В первую очередь не нужно вешать нос и с оптимизмом смотреть вперед, внеся необходимые коррективы во все аспекты жизни, как спортсмена, так и образа жизни. Хоть я и многое уже поменял в подготовке и образе жизни, нужно еще быть более терпеливым и целеустремленным на пути к своим целям.

Не так давно, я где-то прочел такую фразу, что «в 35 лет человек слетает с природной гарантии и должен контролировать каждый аспект в своем питании и образе жизни, что бы не болеть и продлить свой жизненный потенциал».

Получив огромное количество поддержки и напутствий после боя с Альваресом, я увидел, что вам не безразлична моя спортивная карьера и жизнь в целом. Спасибо вам за поддержку.

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А от себя хочу сказать, что на такой ноте я ни в коем случае не собираюсь завершать карьеру и после необходимого отдыха, которого мне было достаточно, я уже приступил к легким тренировкам, чтобы реваншироваться за поражение по условиям ранее прописанного контракта.

Следите за новостями, и, надеюсь, в ближайшее время дата реванша будет озвучена. Ну и, конечно же, поздравляю команду Альвареса и его команду с долгожданным поясом чемпиона мира. В моей жизни я для многих являюсь толчком для чего-то нового и хорошего, давая возможность реализовать себя. Вот как-то выпала на меня такая доля, делиться тем, о чем сам раньше мечтал. И могу вас заверить, что мечты сбываются. Мечтайте и двигайтесь к своим целям каждый день. Пусть мелкими шажками, но каждый день.