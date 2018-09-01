Как казахстанские боксеры выступили на Азиаде-2018

Абильхан Аманкул (75 кг) к финалу выиграл два боя — знаменосец казахстанской команды на Азиаде пропустил одну шестнадцатую благодаря жеребьёвке и в одной четвёртой финала его соперник снялся с соревнований. Но соперник Абильхана в финале Исраил Мадримов из Узбекистана, похоже, тоже смог сэкономить силы и выступил очень энергично. В 2018 году Аманкул и Мадримов уже встречались в полуфинале Кубка Президента Казахстана по боксу и Абильхан тогда одержал победу. Но в Джакарте преимущество отдали Мадримову — 3:2 в пользу представителя Узбекистана, Аманкул стал серебряным призёром Азиатских игр 2018 года.