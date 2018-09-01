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15:19 (мск), источник: Sports.kz

Как казахстанские боксеры выступили на Азиаде-2018

В Джакарте завершились финальные поединки боксёров на Азиатских играх 2018 года, сообщает пресс-служба КФБ.

Из десяти казахстанцев — семи мужчин и трёх женщин — до финала добрались лишь Асланбек Шымбергенов (69 кг) и Абильхан Аманкул (75 кг).

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Шымбергенов на Азиаде 2018 без поражений провёл четыре боя. В решающем поединке Асланбек встретился с узбекским боксёром, чемпионом Исламиады 2017 года Бобо-Усмоном Батуровым. Ожесточённый поединок закончился в пользу узбекского спортсмена 3:1, Шымбергенову досталось серебро.

Абильхан Аманкул (75 кг) к финалу выиграл два боя — знаменосец казахстанской команды на Азиаде пропустил одну шестнадцатую благодаря жеребьёвке и в одной четвёртой финала его соперник снялся с соревнований. Но соперник Абильхана в финале Исраил Мадримов из Узбекистана, похоже, тоже смог сэкономить силы и выступил очень энергично. В 2018 году Аманкул и Мадримов уже встречались в полуфинале Кубка Президента Казахстана по боксу и Абильхан тогда одержал победу. Но в Джакарте преимущество отдали Мадримову — 3:2 в пользу представителя Узбекистана, Аманкул стал серебряным призёром Азиатских игр 2018 года.

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