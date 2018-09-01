«Поняли, что все против нас». Айтжанов о причинах неудач боксеров на Азиаде-2018

«Ребята все готовы. Хорошо отбоксировали. Проявили свое мужество. Но нынешняя Азиада — это политика. В данное время выиграть очень трудно.

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К ребятам никаких претензий нет. Выложились полностью. Боксировали до конца. Хоть двоим удалось взять в итоге медали. Могли и золотые медали взять.

Предупреждения Шымбергенову необоснованно дали. Раньше после трех-четырех раз выносили предупреждение, а до этого только замечание. А тут сразу же. Но это не главное. Эти Азиатские игры дались нам очень сложно. Бились не только с соперниками.

Грязного бокса много. Ничего не буду говорить про соперников. Принижать их заслуги как-то.