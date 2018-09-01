«Поняли, что все против нас». Айтжанов о причинах неудач боксеров на Азиаде-2018

«Ребята все готовы. Хорошо отбоксировали. Проявили свое мужество. Но нынешняя Азиада — это политика. В данное время выиграть очень трудно.
К ребятам никаких претензий нет. Выложились полностью. Боксировали до конца. Хоть двоим удалось взять в итоге медали. Могли и золотые медали взять.
Предупреждения Шымбергенову необоснованно дали. Раньше после трех-четырех раз выносили предупреждение, а до этого только замечание. А тут сразу же. Но это не главное. Эти Азиатские игры дались нам очень сложно. Бились не только с соперниками.
Грязного бокса много. Ничего не буду говорить про соперников. Принижать их заслуги как-то.
Мы сразу поняли, когда летели сюда, что будет такое. От каждой страны были представители, судья, а наших не допустили. Убедились в этом, когда забрали победу у Ералиева. Поняли, что все против нас. Но ничего страшного, — сообщил Айтжанов.