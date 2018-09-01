Мырзагали Айтжанов: Когда против тебя не только соперники, но и судьи — победить практически невозможно
Главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов прокомментировал в интервью корреспонденту республиканского
Главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов прокомментировал в интервью корреспонденту республиканского
— Наши боксеры могли выступить лучше, если бы не некоторые преграды. Каждая страна защищает интересы своего спортсмена, дабы помочь ему, поэтому критиковать
— В подготовка все было хорошо, и никто не разочаровал?
— Я доволен работой, которую проделали наши боксеры, — все бились до последнего. Есть и те, кто проиграли по делу, — они показали тот бокс, на который были способны.
— Вы еще перед турниром предполагали, что судейство может оказаться необъективным? На Азиатских Играх не было ни одного рефери из Казахстана.
— Чувствовали, что
— Стало понятно, что в этих условиях «золото» взять будет очень сложно?
— В финале Абилхан Аманкул и Асланбек Шымбергенов выступили хорошо, боксировали с большим желанием. Сейчас в боксе очень тяжело побеждать, — особенно, когда идет такое давление со стороны судей.
— Но Вы довольны хотя бы тем, как ребята отбоксировали в финале?
— Они отдали все силы для победы, но когда против тебя не только соперники, но и судьи, победить практически невозможно.
АВТОР: Ануар Абдрахманов