Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Шинник0
Нижний Новгород0
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Томь1
СКА-Хабаровск1
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Факел1
Зенит-21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лестер1
Ливерпуль2
Футбол. Первый дивизион
16:30
Спартак-2
Балтика
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Урал
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Вердер
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Нюрнберг
Майнц
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
СКА
Футбол. Первый дивизион
17:00
Авангард К
Армавир
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон & Хоув
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Первый дивизион
17:30
Тамбов
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
18:00
Сочи
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
18:00
Ним
ПСЖ
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов1
Анжи0
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:00
Болонья
Интер
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Шахтер Д
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
19:30
Штутгарт
Бавария
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Кан
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Тулуза
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Нант
Футбол. Первый дивизион
11:00
Луч0
Мордовия1
Футбол. Зарубежный
21:30
Парма
Ювентус
Футбол. Зарубежный
21:45
Реал
Леганес
Все события
Фоторепортажи
6Первая пятерка. С кем сравнялся Семак
13«Зенит» одержал трудную победу над «Мольде» в матче Лиги Европы
15:26 (мск), источник: Sports.kz

Мырзагали Айтжанов: Когда против тебя не только соперники, но и судьи — победить практически невозможно

Главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов прокомментировал в интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz поражение Абильхана Аманкула и Асланбека Шымбергенова в финале Азиатских Игр в Джакарте, а также подвел итоги выступления отечественных мастеров перчатки на турнире.

— Наши боксеры могли выступить лучше, если бы не некоторые преграды. Каждая страна защищает интересы своего спортсмена, дабы помочь ему, поэтому критиковать кого-то за это тоже будет неправильно. Наша подготовка — все было на хорошем уровне, но из-за некоторых неприятных ситуаций нынешний результат сборной на Азиатских Играх получился низким. Говорить, что все наши парни плохо боксировали, будет неправильно. У нас были все возможности, чтобы завоевать пять медалей — у троих не получилось войти в призеры, у них отобрали победы, у двух ребят, которые вышли в финал, забрали золотые медали. Поэтому будем сохранять спокойствие. А что нам еще остается?!

— В подготовка все было хорошо, и никто не разочаровал?

— Я доволен работой, которую проделали наши боксеры, — все бились до последнего. Есть и те, кто проиграли по делу, — они показали тот бокс, на который были способны.

— Вы еще перед турниром предполагали, что судейство может оказаться необъективным? На Азиатских Играх не было ни одного рефери из Казахстана.

— Чувствовали, что что-то подобное может произойти, но здесь наши опасения подтвердились. Начиная с того момента, как у Кайрата Ералиева отобрали победу, был неприятный осадок. Азат Махметов хорошо боксировал, свой бой не проиграл, как и Бекдаулет Ибрагимов.

— Стало понятно, что в этих условиях «золото» взять будет очень сложно?

— В финале Абилхан Аманкул и Асланбек Шымбергенов выступили хорошо, боксировали с большим желанием. Сейчас в боксе очень тяжело побеждать, — особенно, когда идет такое давление со стороны судей.

— Но Вы довольны хотя бы тем, как ребята отбоксировали в финале?

— Они отдали все силы для победы, но когда против тебя не только соперники, но и судьи, победить практически невозможно.

АВТОР: Ануар Абдрахманов

 Головкин и «Канело» получили плохие новости за две недели до второго боя
Хабиб Нурмагомедов жестко высказался о предвзятой победе казахстанского бой
Усиление «Локомотива», перестройка ЦСКА, отъезд Промеса
Жребий брошен: что ждет «Зенит» и «Спартак» в Лиге Европы
Противник российского биатлона заявил о бездействии русских
ЦСКА — «Зенит» — 9:0. Лучшее трансферное окно армейцев в истории
СМИ: Роналдо согласовал покупку испанского клуба
Повторяем все за Америкой: чего ждать от нового сезона КХЛ
«Это будет бомба»: Медведева будет кататься по-канадски
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь