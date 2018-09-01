Мырзагали Айтжанов: Когда против тебя не только соперники, но и судьи — победить практически невозможно

— Наши боксеры могли выступить лучше, если бы не некоторые преграды. Каждая страна защищает интересы своего спортсмена, дабы помочь ему, поэтому критиковать кого-то за это тоже будет неправильно. Наша подготовка — все было на хорошем уровне, но из-за некоторых неприятных ситуаций нынешний результат сборной на Азиатских Играх получился низким. Говорить, что все наши парни плохо боксировали, будет неправильно. У нас были все возможности, чтобы завоевать пять медалей — у троих не получилось войти в призеры, у них отобрали победы, у двух ребят, которые вышли в финал, забрали золотые медали. Поэтому будем сохранять спокойствие. А что нам еще остается?!

— В подготовка все было хорошо, и никто не разочаровал?

— Я доволен работой, которую проделали наши боксеры, — все бились до последнего. Есть и те, кто проиграли по делу, — они показали тот бокс, на который были способны.

— Вы еще перед турниром предполагали, что судейство может оказаться необъективным? На Азиатских Играх не было ни одного рефери из Казахстана.

— Чувствовали, что что-то подобное может произойти, но здесь наши опасения подтвердились. Начиная с того момента, как у Кайрата Ералиева отобрали победу, был неприятный осадок. Азат Махметов хорошо боксировал, свой бой не проиграл, как и Бекдаулет Ибрагимов.

— Стало понятно, что в этих условиях «золото» взять будет очень сложно?

— В финале Абилхан Аманкул и Асланбек Шымбергенов выступили хорошо, боксировали с большим желанием. Сейчас в боксе очень тяжело побеждать, — особенно, когда идет такое давление со стороны судей.

— Но Вы довольны хотя бы тем, как ребята отбоксировали в финале?

— Они отдали все силы для победы, но когда против тебя не только соперники, но и судьи, победить практически невозможно.