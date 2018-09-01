Казахстан впервые в истории не взял «золото» в боксе на Азиатских играх

Так, впервые казахстанские боксеры не завоевали на Азиаде «золото». В копилке команды только две серебряные медали, которые завоевали Асланбек Шымбергенов (до 69 килограммов) и Абильхан Аманкул (до 75 килограммов).

Так, начиная с 1994 года, Казахстан с азиатского первенства неизменно уводил минимум одну награду высшей пробы. Предыдущая же Азиада-2014 стала для команды рекордной — золотые медали выиграли сразу шесть боксеров: Ильяс Сулейменов (до 52 килограммов), Данияр Елеусинов (до 69 килограммов), Жанибек Алимханулы (до 75 килограммов), Адильбек Ниязымбетов (до 81 килограмма), Антон Пинчук (до 91 килограмма) и Иван Дычко (свыше 91 килограмма).