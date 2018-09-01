Российские боксеры вернулись в Москву с победного первенства мира среди юниоров

Первенство мира прошло в Будапеште с 21 по 31 августа. Российская сборная впервые в истории выиграла общекомандный зачет — на счету отечественных боксеров шесть золотых, пять серебряных и две бронзовые награды. Золото завоевали Джамбулат Бижамов (в весовой категории до 69 кг), Руслан Колесников (81 кг), Игорь Федоров (91 кг), Алексей Дронов (свыше 91 кг), Анастасия Шамонова (75 кг) и Анастасия Рыбак (81 кг). Серебряными призерами стали Всеволод Шумков (56 кг), Илья Попов (64 кг), Даниил Тетерев (75 кг), Нуне Асатрян (60 кг) и Ангелина Кабакова (69 кг), бронзовыми — Ксения Бесчастнова (49 кг) и Ланна Малюганова (64 кг).

По прилете для сборной была организована торжественная встреча, в которой приняли участие более 50 человек. Спортсменов встречали песнями, танцами и традиционными хлебом-солью.

Вместе с командой в Москву прибыл генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. «Наши ребята показали, что такое величие нашего вида спорта. Мы доказали, что в нашей стране лучшие боксеры, и это только начало. Впереди у нас большая работа, мы будем стараться каждый чемпионат бить рекорды по количеству медалей», — заявил Кремлев журналистам.

Старший тренер юниорской сборной России Виктор Фахрутдинов отметил роль федерации в успешном выступлении команды на прошедших соревнованиях. «Команда показала очень хороший результат, ребята отбоксировали на высшем уровне. Мы никогда еще не показывали такой результат, он является плодом работы как спортсменов и тренеров, так и руководства федерации, это общая заслуга», — сказал специалист.