Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Тамбов0
Сибирь0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Ак Барс0
СКА1
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Авангард К1
Армавир0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брайтон & Хоув0
Фулхэм0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Челси0
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кристал Пэлас0
Саутгемптон0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эвертон1
Хаддерсфилд1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вест Хэм Юнайтед0
Вулверхэмптон Уондерерс0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Спартак-21
Балтика1
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
ЦСКА2
Урал0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хоффенхайм0
Фрайбург1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Байер1
Вольфсбург1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Айнтрахт Ф0
Вердер1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аугсбург1
Боруссия М0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Нюрнберг1
Майнц1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Шинник1
Нижний Новгород0
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
18:00
Сочи
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
18:00
Ним
ПСЖ
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:00
Болонья
Интер
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Шахтер Д
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
19:30
Штутгарт
Бавария
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Атлетико
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь4
СКА-Хабаровск1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Факел2
Зенит-22
Футбол. Зарубежный
14:30
Лестер1
Ливерпуль2
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Кан
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Тулуза
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Нант
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов1
Анжи0
Футбол. Зарубежный
21:30
Парма
Ювентус
Футбол. Зарубежный
21:45
Реал
Леганес
Футбол. Первый дивизион
11:00
Луч0
Мордовия1
Все события
Фоторепортажи
13«Зенит» одержал трудную победу над «Мольде» в матче Лиги Европы
10Гран-при Бельгии: победа Феттеля и завал на старте
16:11 (мск), источник: ТАСС

Цзю принял участие в открытии чемпионата мира по боксу среди студентов в Элисте

ТАСС, 1 сентября. Бывший абсолютный чемпион мира среди профессионалов Константин Цзю принял участие в торжественной церемонии открытия чемпионата мира по боксу среди студентов в Элисте. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-центра турнира Нинель Морозова.

Источник: РИА "Новости"

«Легендарный боксер Костя Цзю, чье имя известно во всем мире, принял сегодня участие в открытии чемпионата мира по боксу среди студентов в спортивном комплексе “Ойрат-Арена” в Элисте. А в первой половине дня субботы в тренировочном зале спорткомплекса Цзю провел мастер-классы для юных боксеров», — сказала Морозова.

Читайте также
На открытие нового спорткомплекса в Челябинске приедут Тайсон, Цзю и Проводников

Она уточнила, что среди почетных гостей турнира президент Ассоциации студенческого бокса России Нурулла Саттаров, президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин, глава Калмыкии Алексей Орлов.

В чемпионате мира среди студентов принимают участие более 100 спортсменов из 22 стран. Комплекты наград будут разыграны в 10 мужских и 3 женских весовых категориях.

Предварительные бои пройдут с 1 по 4 сентября, полуфиналы — 5 сентября, финалы — 6 сентября. Вход для зрителей свободный.

 Черчесов рассказал, почему не вызвал в сборную Акинфеева
Самый грозный нокаутер. Непобедимому боксеру могло исполниться 95 лет
Усиление «Локомотива», перестройка ЦСКА, отъезд Промеса
Экс-игрок ЦСКА подписал контракт с клубом НХЛ «Вашингтон»
65 подозреваемых: Россия лишится биатлона
ЦСКА — «Зенит» — 9:0. Лучшее трансферное окно армейцев в истории
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в чемпионате Англии
ЦСКА принимает «Урал» в РПЛ (трансляция)
«Ак Барс» играет с ХК СКА в матче за Кубок Открытия (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь