Цзю принял участие в открытии чемпионата мира по боксу среди студентов в Элисте

«Легендарный боксер Костя Цзю, чье имя известно во всем мире, принял сегодня участие в открытии чемпионата мира по боксу среди студентов в спортивном комплексе “Ойрат-Арена” в Элисте. А в первой половине дня субботы в тренировочном зале спорткомплекса Цзю провел мастер-классы для юных боксеров», — сказала Морозова.