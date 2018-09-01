«Однозначно». Головкин озвучил честный счет по раундам первого боя с «Канело»

— Однозначно, я верил — я и поднял руки. Я по себе чувствовал, что сделал гораздо больше для победы, чем он. Максимум, что ему могли отдать — три или четыре раунда. Окей, это правильно. Но не пятьдесят на пятьдесят, не шесть-шесть по раундам. Он знает, что проиграл, — сказал Головкин.