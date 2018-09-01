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17:47 (мск), источник: Sports.kz

«Однозначно». Головкин озвучил честный счет по раундам первого боя с «Канело»

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO казахстанец Геннадий Головкин вспомнил об эмоциях после первого поединка с мексиканским боксером Саулем Альваресом, сообщает Sports.kz.

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— Однозначно, я верил — я и поднял руки. Я по себе чувствовал, что сделал гораздо больше для победы, чем он. Максимум, что ему могли отдать — три или четыре раунда. Окей, это правильно. Но не пятьдесят на пятьдесят, не шесть-шесть по раундам. Он знает, что проиграл, — сказал Головкин.

Напомним, первый бой в сентябре прошлого года в Лас-Вегасе завершился спорной ничьей: 118−110 в пользу «Канело», 115−113 в пользу Головкина, 114−114. Рематч пройдет 15 сентября там же. На него букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.64, победа «Канело» — 2.464, ничья — 20.

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