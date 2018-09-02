Поветкин занимает второе место в августовском рейтинге WBA

Поветкин 22 сентября в Лондоне проведет бой против суперчемпиона WBA британца Энтони Джошуа. Обладателем чемпионского пояса WBA в данной весовой категории является сириец Мануэль Чарр. Первым в рейтинге идет американец Тревор Брайан, третьим — пуэрториканец Фрес Окендо.

Еще один представитель России Дмитрий Бивол владеет поясом чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бивол, в начале августа защитивший этот титул в бою с малавийцем Айзеком Чилембой, был признан боксером месяца по версии WBA.