Поветкин занимает второе место в августовском рейтинге WBA
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российский
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российский
Поветкин 22 сентября в Лондоне проведет бой против суперчемпиона WBA британца Энтони Джошуа. Обладателем чемпионского пояса WBA в данной весовой категории является сириец Мануэль Чарр. Первым в рейтинге идет американец Тревор Брайан, третьим — пуэрториканец Фрес Окендо.
В первом тяжелом весе россиянин Максим Власов занимает второе место, Руслан Файфер — пятое, Мурат Гассиев — шестое. Чемпионом «в отпуске» в данной категории является россиянин Денис Лебедев.
Еще один представитель России Дмитрий Бивол владеет поясом чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бивол, в начале августа защитивший этот титул в бою с малавийцем Айзеком Чилембой, был признан боксером месяца по версии WBA.
В других весовых категориях в топ-10 рейтинга WBA входят следующие российские боксеры:
второй средний вес: Федор Чудинов — 1-е место, Андрей Сироткин — 5-е;.
средний вес: Магомед Мадиев — 7-е;.
первый средний вес: Магомед Курбанов — 6-е;.
второй полусредний вес: Александр Беспутин — 7-е;.
первый полусредний вес: Эдуард Трояновский — 1-е, Батыр Ахмедов — 3-е, Иса Чаниев — 8-е.