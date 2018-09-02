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10:02 (мск), источник: Р-Спорт

Поветкин занимает второе место в августовском рейтинге WBA

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин занимает второе место в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Источник: Reuters

Поветкин 22 сентября в Лондоне проведет бой против суперчемпиона WBA британца Энтони Джошуа. Обладателем чемпионского пояса WBA в данной весовой категории является сириец Мануэль Чарр. Первым в рейтинге идет американец Тревор Брайан, третьим — пуэрториканец Фрес Окендо.

В первом тяжелом весе россиянин Максим Власов занимает второе место, Руслан Файфер — пятое, Мурат Гассиев — шестое. Чемпионом «в отпуске» в данной категории является россиянин Денис Лебедев.

Еще один представитель России Дмитрий Бивол владеет поясом чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бивол, в начале августа защитивший этот титул в бою с малавийцем Айзеком Чилембой, был признан боксером месяца по версии WBA.

В других весовых категориях в топ-10 рейтинга WBA входят следующие российские боксеры:

второй средний вес: Федор Чудинов — 1-е место, Андрей Сироткин — 5-е;.

средний вес: Магомед Мадиев — 7-е;.

первый средний вес: Магомед Курбанов — 6-е;.

второй полусредний вес: Александр Беспутин — 7-е;.

первый полусредний вес: Эдуард Трояновский — 1-е, Батыр Ахмедов — 3-е, Иса Чаниев — 8-е.

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