Тренер «Канело» назвал недостатки Головкина и раскритиковал его последнюю победу

Он также раскритиковал GGG за досрочную победу над американцем Ванесом Мартиросяном (36−4−1, 21 КО) во втором раунде. Этот бой состоялся 5 мая, хотя в эту дату изначально Головкин планировал встретиться с Альваресом, который отказался от поединка из-за допингового скандала.

«Мы изучали бои Головкина много раз, очень много раз. И мы видели, что он очень медлителен, — говорит Рейносо в интервью BoxingNews24. — Чем больше мы его изучали, тем больше недостатков замечали. Он медлителен и очень глуп, когда идет вперед. Он медленно прессингует и идет вперед. Геннадий не знает, что делать, когда ему жестко отвечают.

С момента первого боя с Альваресом он не мог стать лучше, потому что он, как и Альварес, не боксировал уже больше года. Вы не можете назвать его встречу с Мартиросяном боем, Ванес тогда выступил в роли мешка. Это не было боем. Да и вообще, спортсмен в 36 лет уже не может научиться чему-то новому.