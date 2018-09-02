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14:12 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Канело» назвал недостатки Головкина и раскритиковал его последнюю победу

Тренер мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) Эдди Рейносо назвал минусы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО), сообщает «Чемпионат».

Он также раскритиковал GGG за досрочную победу над американцем Ванесом Мартиросяном (36−4−1, 21 КО) во втором раунде. Этот бой состоялся 5 мая, хотя в эту дату изначально Головкин планировал встретиться с Альваресом, который отказался от поединка из-за допингового скандала.

«Мы изучали бои Головкина много раз, очень много раз. И мы видели, что он очень медлителен, — говорит Рейносо в интервью BoxingNews24. — Чем больше мы его изучали, тем больше недостатков замечали. Он медлителен и очень глуп, когда идет вперед. Он медленно прессингует и идет вперед. Геннадий не знает, что делать, когда ему жестко отвечают.

С момента первого боя с Альваресом он не мог стать лучше, потому что он, как и Альварес, не боксировал уже больше года. Вы не можете назвать его встречу с Мартиросяном боем, Ванес тогда выступил в роли мешка. Это не было боем. Да и вообще, спортсмен в 36 лет уже не может научиться чему-то новому.

Второй бой Головкин — Альварес в итоге пройдет 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, где годом ранее в их первой встрече была зафиксирована ничья. В предстоящем бою казахстанец поставит на кон все свои пояса. Также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона The Ring, который отобрали у Альвареса, и специальный пояс от WBC.

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