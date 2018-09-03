«Канело» в деталях рассказал об операции перед боем с Головкиным

— Это была чистка. Мне удалили кисту [полая опухоль, наполненная жидкостью — прим. ], а затем почистили, потому что у меня были и болезненные хрящи. Колено беспокоило меня, поэтому я и воспользовался возможностью сделать операцию. Потому я начал хорошо бегать, хорошо тренироваться — нет никаких проблем, — сказал Альварес.