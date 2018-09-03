Текущие события
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Адмирал
Футбол. Зарубежный
2.09
Монако2
Марсель3
Футбол. Зарубежный
2.09
Бетис1
Севилья0
Футбол. Премьер-лига
2.09
Ахмат2
Уфа1
Футбол. Зарубежный
2.09
Аталанта0
Кальяри1
Футбол. Зарубежный
2.09
Кьево0
Эмполи0
Футбол. Зарубежный
2.09
Лацио1
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
2.09
Сампдория3
Наполи0
Футбол. Зарубежный
2.09
Сассуоло5
Дженоа3
Футбол. Зарубежный
2.09
Торино1
СПАЛ0
Все события
Фоторепортажи
35«Зенит» — «Спартак»: триллер с судейским скандалом
12Акинфеев продлил контракт с ЦСКА
09:18 (мск), источник: Sports.kz

«Канело» в деталях рассказал об операции перед боем с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО) поделился подробностями перенесенной в апреле операции на колене, сообщает Sports.kz.

— Это была чистка. Мне удалили кисту [полая опухоль, наполненная жидкостью — прим. ], а затем почистили, потому что у меня были и болезненные хрящи. Колено беспокоило меня, поэтому я и воспользовался возможностью сделать операцию. Потому я начал хорошо бегать, хорошо тренироваться — нет никаких проблем, — сказал Альварес.

15 сентября «Канело» проведет второй бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО). Как и первый поединок, он состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

 «Не поддерживают свою страну?». Головкин против исполнения гимна Казахстана
«Головкин хочет отменить бой?!». Промоутер «Канело» в шоке
Первый ноль «Зенита»
По понятиям. Как судья разобрался с «Зенитом» и «Спартаком»
Отложенный реванш: когда Медведева отомстит Загитовой
Футбол Италии шагнул за миллиард: итоги трансферного периода
Бывший тренер «Рубина» — в лидерах АПЛ с «Уотфордом»
Ледяхов не удержался в «Ахмате». Первая отставка сезона в РПЛ
«Сезон охоты открыт». Что окружало матч «Зенит» — «Спартак»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь