«Канело» в деталях рассказал об операции перед боем с Головкиным
Мексиканский боксер Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО) поделился подробностями перенесенной в апреле операции на колене, сообщает Sports.kz.
Мексиканский боксер Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО) поделился подробностями перенесенной в апреле операции на колене, сообщает Sports.kz.
— Это была чистка. Мне удалили кисту [полая опухоль, наполненная жидкостью — прим. ], а затем почистили, потому что у меня были и болезненные хрящи. Колено беспокоило меня, поэтому я и воспользовался возможностью сделать операцию. Потому я начал хорошо бегать, хорошо тренироваться — нет никаких проблем, — сказал Альварес.
15 сентября «Канело» проведет второй бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО). Как и первый поединок, он состоится на