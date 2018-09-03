«Не только правый и апперкот». Тренер Головкина похвалил «Канело»
Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес не стал отрицать, что мексиканец Сауль «Канело» Альварес представляет угрозу для казахстанского боксера во втором поединке, пишет Sports.kz.
Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес не стал отрицать, что мексиканец Сауль «Канело» Альварес представляет угрозу для казахстанского боксера во втором поединке, пишет Sports.kz.
— У «Канело» есть гораздо больше, чем удар правой и апперкот. Он отличный боец. Но в первом бою он смог донести свои удары до цели. Мы пересмотрели поединок, и в рематче надеемся проделать более качественную работу. Но я уверен, что «Канело» и его тренеры Эдди и «Чепо» постараются противостоять всему, что получается у нас хорошо. Надеюсь, мы получим поединок, которого ожидают фанаты.
Я был удивлен, что «Канело» так много передвигался. Он провел 40 с лишним боев в одной манере, и обещал фанатам поединок определенного типа. Я думаю, болельщики этого ожидали, поэтому они и заплатили за бой.
Мы знали, что он отличный боксер. Помимо его движения, нас больше ничего не удивило. Конечно, в этом поединке я говорю о том, чтобы его нокаутировать, но это говорится не только, чтобы раскрутить бой, но, надеюсь, и для того, чтобы получить тот поединок, которого мы заслуживаем, — цитирует Санчеса Worldboxingnews.net.
Повторный бой GGG и «Канело» состоится 15 сентября на