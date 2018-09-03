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09:24 (мск), источник: Sports.kz

«Не только правый и апперкот». Тренер Головкина похвалил «Канело»

Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес не стал отрицать, что мексиканец Сауль «Канело» Альварес представляет угрозу для казахстанского боксера во втором поединке, пишет Sports.kz.

— У «Канело» есть гораздо больше, чем удар правой и апперкот. Он отличный боец. Но в первом бою он смог донести свои удары до цели. Мы пересмотрели поединок, и в рематче надеемся проделать более качественную работу. Но я уверен, что «Канело» и его тренеры Эдди и «Чепо» постараются противостоять всему, что получается у нас хорошо. Надеюсь, мы получим поединок, которого ожидают фанаты.

Я был удивлен, что «Канело» так много передвигался. Он провел 40 с лишним боев в одной манере, и обещал фанатам поединок определенного типа. Я думаю, болельщики этого ожидали, поэтому они и заплатили за бой.

Мы знали, что он отличный боксер. Помимо его движения, нас больше ничего не удивило. Конечно, в этом поединке я говорю о том, чтобы его нокаутировать, но это говорится не только, чтобы раскрутить бой, но, надеюсь, и для того, чтобы получить тот поединок, которого мы заслуживаем, — цитирует Санчеса Worldboxingnews.net.

Повторный бой GGG и «Канело» состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

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