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09:31 (мск), источник: Sports.kz

Промоутер Головкина прокомментировал отказ GGG от гимна Казахстана

Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер отреагировал на заявления своего коллеги Оскара де ла Хойи, сказавшего, что GGG якобы отказался от исполнения гимнов Казахстана, Мексики и США перед его вторым поединком с Саулем «Канело» Альваресом 15 сентября, пишет Sports.kz.

Накануне глава Golden Boy Promotions выступил со следующими словами:

— Люди Головкина не хотят, чтобы перед боем пели национальные гимны. Они что, не поддерживают свою страну? Это ритуал. Наличие национального гимна перед чемпионским боем — это то, что должно быть. Это заставляет ощущать событие еще большим. Люди Головкина не хотят, чтобы исполнялся казахстанский, мексиканский, американский гимн… Чего еще они потребуют? Господи, они что, захотят отменить бой?! Просто выходи и дерись! — заявил Де ла Хойя.

По словам Леффлера, данная информация не соответствует действительности. Кроме того, он призвал сторону «Канело» принести Геннадию свои извинения.

— Я понятия не имею, о чем говорит Оскар, но это неправда. Правда в том, что команда Головкина попросила о том, чтобы национальные гимны Казахстана, Мексики и США были исполнены до начала PPV-трансляции, чтобы бои могли беспрепятственно продолжаться. HBO поддержал эту позицию и всегда предпочитал, чтобы гимны звучали до начала показа pay-per-view. Предположения о том, что Геннадий непатриотичен и не уважает гимны своего Казахстана, Мексики и США, где он проживает в южной Калифорнии, явно ложные. Оскар и «Канело» должны Геннадию еще одно извинение. Это еще один пример того, почему GGG никогда не верит ничему со стороны «Канело», — цитирует Леффлера Boxing247.com.

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