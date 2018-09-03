Канат Ислам исключен из рейтинга WBA
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выпустила обновленную версию ежемесячного рейтинга представителей всех весовых категорий, пишет Sports.kz.
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выпустила обновленную версию ежемесячного рейтинга представителей всех весовых категорий, пишет Sports.kz.
Представляем Вашему вниманию позиции казахстанских боксеров:
Выступающий в первом тяжелом весе Иса Акбербаев (20−0, 15 КО) сохранил 14-е место в табеле о рангах своего дивизиона.
В первой средней категории Канат Ислам (25−0, 20 КО), в прошлом месяце занимавший 10-е место, покинул ТОП-15. Отметим, ранее «Казах» был также исключен из рейтингов WBO и WBC.
Полусредневес Жанкош Тураров (22−0, 15 КО) остался на 13-й позиции в своей категории.