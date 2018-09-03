Канат Ислам исключен из рейтинга WBA

Представляем Вашему вниманию позиции казахстанских боксеров:

Выступающий в первом тяжелом весе Иса Акбербаев (20−0, 15 КО) сохранил 14-е место в табеле о рангах своего дивизиона.

В первой средней категории Канат Ислам (25−0, 20 КО), в прошлом месяце занимавший 10-е место, покинул ТОП-15. Отметим, ранее «Казах» был также исключен из рейтингов WBO и WBC.