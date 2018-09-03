Эвандер Холифилд: Головкин победит Альвареса

— Головкин победит Альвареса, так как он один из тех боксеров, которые бьет с обеих рук, причем жестко. Плюс Геннадий агрессивен, Альварес не выдержит его напора, — сказал Холифилд в интервью, размещённом на канале Mayweather Boxing Channel в YouTube.