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12:12 (мск), источник: Матч ТВ

Эвандер Холифилд: Головкин победит Альвареса

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд поделился ожиданиями от поединка между чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.

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— Головкин победит Альвареса, так как он один из тех боксеров, которые бьет с обеих рук, причем жестко. Плюс Геннадий агрессивен, Альварес не выдержит его напора, — сказал Холифилд в интервью, размещённом на канале Mayweather Boxing Channel в YouTube.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй поединок между казахстанцем и мексиканцем намечен на 15 сентября в Лас-Вегасе. Напомним, поединок-реванш был запланирован на май, но в феврале Альварес провалил допинг-тест.

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