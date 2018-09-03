Альварес: Готов к допинг-тестам, меня проверяют по 20 раз

«Я всегда проводил тесты. Я это делаю с 2012 года и проводил их добровольно во время каждого тренировочного лагеря. Соответствующие контролирующие органы могут приходить каждый раз, я готов к добровольным взятием проб и начиная с февраля, когда в моём организме нашли запрещённые препараты, меня тестируют по 15−20 раз. Они могут продолжать это делать.