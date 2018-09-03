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15:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Альварес: Готов к допинг-тестам, меня проверяют по 20 раз

Бывший чемпион мира Сауль Альварес, чей повторный поединок с Геннадием Головкиным был отложен с 5 мая на 15 сентября из-за проваленного допинг-теста, заверил, что на данном этапе он готов проводить их множество раз.

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«Я всегда проводил тесты. Я это делаю с 2012 года и проводил их добровольно во время каждого тренировочного лагеря. Соответствующие контролирующие органы могут приходить каждый раз, я готов к добровольным взятием проб и начиная с февраля, когда в моём организме нашли запрещённые препараты, меня тестируют по 15−20 раз. Они могут продолжать это делать.

Когда бы ко мне не пришли из антидопинговых агентств, я всегда готов сдать тесты, — приводит слова мексиканского боксёра World Boxing News.

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