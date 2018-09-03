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15:16 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-чемпион мира в двух весах спрогнозировал победу Головкина решением в реванше с «Канело»

Бывший чемпион мира во втором среднем и полутяжелом весах швед Баду Джек (22−1−3, 13 КО) сделал прогноз на второй поединок между чемпионом мира в среднем дивизионе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО). Об этом сообщает VRinge.com.

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По мнению Джека, в первом поединке выиграл GGG. Он считает казахстанца фаворитом и во второй встрече.

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— «Канело» не будет стоять напротив Головкина, он же не идиот, чтобы получать избиение. Конечно, он будет двигаться. Я не думаю, что он избегал боя в первый раз, но Головкин чисто выиграл первый бой. Это бокс, дерьмо случается, как и в случае со мной. Думаю, Головкин выиграет решением судей в реванше, — сказал Джек.

— Может он нокаутирует «Канело»?
— Я не думаю, что он его нокаутирует, он выиграет решением.

— У «Канело» есть сила, чтобы нокаутировать Головкина?
— Я так не думаю. Это может случиться, но я не думаю, что так будет.

Второй бой Головкин — Альварес пройдет 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, где годом ранее в их первой встрече была зафиксирована ничья. В предстоящем бою казахстанец поставит на кон все свои пояса. Также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона The Ring, который отобрали у Альвареса, и специальный пояс от WBC.

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