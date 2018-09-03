Экс-чемпион мира в двух весах спрогнозировал победу Головкина решением в реванше с «Канело»

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По мнению Джека, в первом поединке выиграл GGG. Он считает казахстанца фаворитом и во второй встрече.

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— «Канело» не будет стоять напротив Головкина, он же не идиот, чтобы получать избиение. Конечно, он будет двигаться. Я не думаю, что он избегал боя в первый раз, но Головкин чисто выиграл первый бой. Это бокс, дерьмо случается, как и в случае со мной. Думаю, Головкин выиграет решением судей в реванше, — сказал Джек.

— Может он нокаутирует «Канело»?

— Я не думаю, что он его нокаутирует, он выиграет решением.

— У «Канело» есть сила, чтобы нокаутировать Головкина?

— Я так не думаю. Это может случиться, но я не думаю, что так будет.