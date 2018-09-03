Боксер сборной Казахстана победил россиянина на старте студенческого чемпионата мира
В России стартовал студенческий чемпионат мира по боксу. Подробнее о турнире, в котором участвуют и казахстанские спортсмены — в материале корреспондента Vesti.kz.
В России стартовал студенческий чемпионат мира по боксу. Подробнее о турнире, в котором участвуют и казахстанские спортсмены — в материале корреспондента Vesti.kz.
Соревнования проходят в Элисте — молодые спортсмены преодолели первые круги турнира. Финальные поединки состоятся 6 сентября.
В категории до 52-х килограммов выступает бронзовый призер прошлогоднего первенства страны — Абай Куандыков, который входит и в состав национальной сборной. В предварительном поединке казахстанец выиграл у Богдана Шишкина из России.
В весовой категории до 69 килограммов выступает другой бронзовый призер чемпионата Казахстана-2017 — Бекболат Курамысов. В первом бою он по очкам выиграл у Влада Гавриуча из Молдавии.
Победил и Ержан Ордабаев (до 60 килограммов). Наш соотечественник выиграл у Гилвинаса Лукосиунаса из Литвы.
Проиграл первый бой Амандык Манашев (до 75 килограммов). В стартовом бою казахстанец уступил Бену Горобамра из Франции.