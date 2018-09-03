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16:37 (мск), источник: Vesti.kz

Боксер сборной Казахстана победил россиянина на старте студенческого чемпионата мира

В России стартовал студенческий чемпионат мира по боксу. Подробнее о турнире, в котором участвуют и казахстанские спортсмены — в материале корреспондента Vesti.kz.

Соревнования проходят в Элисте — молодые спортсмены преодолели первые круги турнира. Финальные поединки состоятся 6 сентября.

В категории до 52-х килограммов выступает бронзовый призер прошлогоднего первенства страны — Абай Куандыков, который входит и в состав национальной сборной. В предварительном поединке казахстанец выиграл у Богдана Шишкина из России.

В весовой категории до 69 килограммов выступает другой бронзовый призер чемпионата Казахстана-2017 — Бекболат Курамысов. В первом бою он по очкам выиграл у Влада Гавриуча из Молдавии.

Победил и Ержан Ордабаев (до 60 килограммов). Наш соотечественник выиграл у Гилвинаса Лукосиунаса из Литвы.

Проиграл первый бой Амандык Манашев (до 75 килограммов). В стартовом бою казахстанец уступил Бену Горобамра из Франции.

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