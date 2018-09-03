Боксер сборной Казахстана победил россиянина на старте студенческого чемпионата мира

Соревнования проходят в Элисте — молодые спортсмены преодолели первые круги турнира. Финальные поединки состоятся 6 сентября.

В категории до 52-х килограммов выступает бронзовый призер прошлогоднего первенства страны — Абай Куандыков, который входит и в состав национальной сборной. В предварительном поединке казахстанец выиграл у Богдана Шишкина из России.

В весовой категории до 69 килограммов выступает другой бронзовый призер чемпионата Казахстана-2017 — Бекболат Курамысов. В первом бою он по очкам выиграл у Влада Гавриуча из Молдавии.

Победил и Ержан Ордабаев (до 60 килограммов). Наш соотечественник выиграл у Гилвинаса Лукосиунаса из Литвы.