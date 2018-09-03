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16:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Сондерс и Монако». Менеджер рассказал о двух боях для олимпийского чемпиона из Казахстана

Казахстанский боксер-профессионал Данияр Елеусинов (3−0, 1 КО) вернется на ринг 20 октября. Подробности организации поединка корреспонденту Vesti.kz рассказал менеджер олимпийского чемпиона Зия Алиев.

27-летний казахстанский полусредневес станет частью большого вечера бокса, где главным событием станет поединок за пояс чемпиона мира в среднем весе по версии WBO, в котором встретятся два потенциальных соперника Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО).

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— Данияр выступит в андеркарте титульного поединка Билли Джо Сондерса с Деметриусом Андраде 20 октября в Бостоне. Должен был драться 6 октября, но теперь будем 20-го числа, — сообщил Алиев.

— Почему выбрали именно этот вечер? Кто будет соперник и сколько раундов сам поединок?

— Этот момент мы сейчас обсуждаем. Возможно, это будет шесть раундов. Мы должны были драться восемь, но у Данияра следующий бой уже 24 ноября. Даты стоят очень близко, поэтому — как этот бой завершится, он сразу должен начать подготовку к следующему поединку. Чтобы не было большой нагрузки, скорее всего, будет шестираундовый бой.

— До бой полтора месяца. Подготовка пройдет в США?

— Да, в скором времени отправимся в США. В числах 15−20-х. Ждем визу в Монако, чтобы Данияр спокойно готовился к боям в США без заезда в Казахстан.

— Выходит, ноябрьский поединок пройдет в Монако?

— Да. Предположительная дата — 24-е число.

Напомним, в начале августа Данияр Елеусинов провел свой третий профессиональный бой. На ринге в Кардиффе 27-летний казахстанец по очкам выиграл у венгра Габора Горбича (24−12, 14 КО).

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