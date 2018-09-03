Появились неожиданные новости о втором бое Головкин — «Канело»
Несмотря на то, что до долгожданного рематча Геннадия Головкина и Сауля Альвареса остается уже менее двух недель, в продаже
Несмотря на то, что до долгожданного рематча Геннадия Головкина и Сауля Альвареса остается уже менее двух недель, в продаже
По данным билетного оператора AXS.com, на сегодняшний день доступны билеты в семи ценовых категориях — $700, $800, $1000, $1500, $2000, $2500 и $5000. При этом в одни руки можно приобрести до восьми билетов.
Впрочем, промоутеры Головкина и «Канело», Том Леффлер и Оскар де ла Хойя, уверены, что 15 сентября на
На второй бой «Канело» — GGG букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.64, победа «Канело» — 2.464, ничья — 20. Первый поединок прошел 16 сентября 2017 года, также на