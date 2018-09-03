Появились неожиданные новости о втором бое Головкин — «Канело»

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По данным билетного оператора AXS.com, на сегодняшний день доступны билеты в семи ценовых категориях — $700, $800, $1000, $1500, $2000, $2500 и $5000. При этом в одни руки можно приобрести до восьми билетов.

Впрочем, промоутеры Головкина и «Канело», Том Леффлер и Оскар де ла Хойя, уверены, что 15 сентября на T-Mobile Arena будет аншлаг.