Костя Цзю провел мастер-класс на чемпионате мира по боксу среди студентов

Источник: РИА "Новости"

В тренировке приняли участие порядка ста спортсменов — воспитанники Школы бокса олимпийского резерва имени Балзанова.

Занятие продолжалось два часа. Константин Цзю уделил много внимания ребятам, дав много практических советов и показав отработку ударов. Особое внимание было уделено ответам на вопросы юных боксеров, которые горели желанием услышать советы от чемпиона.

В понедельник в Элисте пройдут четвертьфинальные бои. Полуфиналы запланированы на 4—5 сентября , а решающие поединки пройдут на Ойрат-Арене 6 сентября. Соревнования, стартовавшие 1 сентября, ежедневно проходят при полных трибунах. Технический делегат AIBA уже высоко оценил уровень организации соревнований и назвал чемпионат мира в Элисте одним из лучших в истории.