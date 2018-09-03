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18:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Костя Цзю провел мастер-класс на чемпионате мира по боксу среди студентов

Абсолютный чемпион мира по профессиональному боксу Константин Цзю провел мастер-класс в Элисте, куда он приехал в качестве почетного гостя на чемпионат мира по боксу среди студентов, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Источник: РИА "Новости"

В тренировке приняли участие порядка ста спортсменов — воспитанники Школы бокса олимпийского резерва имени Балзанова.

Занятие продолжалось два часа. Константин Цзю уделил много внимания ребятам, дав много практических советов и показав отработку ударов. Особое внимание было уделено ответам на вопросы юных боксеров, которые горели желанием услышать советы от чемпиона.

В понедельник в Элисте пройдут четвертьфинальные бои. Полуфиналы запланированы на 4—5 сентября, а решающие поединки пройдут на Ойрат-Арене 6 сентября. Соревнования, стартовавшие 1 сентября, ежедневно проходят при полных трибунах. Технический делегат AIBA уже высоко оценил уровень организации соревнований и назвал чемпионат мира в Элисте одним из лучших в истории.

По итогам предварительных поединков свои выступления завершили только два спортсмена.

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