Костя Цзю провел мастер-класс на чемпионате мира по боксу среди студентов
Абсолютный чемпион мира по профессиональному боксу Константин Цзю провел
Абсолютный чемпион мира по профессиональному боксу Константин Цзю провел
В тренировке приняли участие порядка ста спортсменов — воспитанники Школы бокса олимпийского резерва имени Балзанова.
Занятие продолжалось два часа. Константин Цзю уделил много внимания ребятам, дав много практических советов и показав отработку ударов. Особое внимание было уделено ответам на вопросы юных боксеров, которые горели желанием услышать советы от чемпиона.
В понедельник в Элисте пройдут четвертьфинальные бои. Полуфиналы запланированы на
По итогам предварительных поединков свои выступления завершили только два спортсмена.